Lamborghini Huracan Evo tam 630 beygir gücünde!

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, 2014 yılında piyasaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada popüler hale gelen süper spor otomobilini yeniledi. Lamborghini Huracan Evo adı verilen güncellenmiş model geçtiğimiz günlerde yayınlanan birkaç teaser görüntüsü ile ortaya çıktı.

Tasarım, şasi, motor ve teknoloji noktalarında bir dizi güncelleme alan yeni Lamborghini Huracan için ilk teslimatların ilkbahar aylarında yapılacağı tahmin ediliyor. Seri üretim bir spor spor modeli olan bu canavar yine de sınırlı sayıda üretilecek. Yani çok az sayıda kişi ona sahip olabilecek.

Fiyat etiketine gelecek olursak, fiyatların İtalya için vergiler hariç 165.000 avrodan başlayacağı açıklandı. Okurlarımızdan ilgilenen olur mu bilinmez ancak biz yine de Türkiye’de böyle bir canavara sahip olmak isteyen kullanıcıların opsiyonlar hariç 5.000.000 TL’nin üzerinde bir ödeme yapmayı gözden çıkarması gerekeceğini belirtelim. Tabii bu rakamı standart bir 2018 Lamborghini Huracan LP 610-4 üzerinden hesapladık.

Lamborghini Huracan Evo performans anlamında standart bir Huracan’dan bir tık daha üstün. Şimdi gelelim onu selefinden daha güçlü yapan özelliklerine.