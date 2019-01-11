Lamborghini Huracan Evo tam 630 beygir gücünde!

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, 2014 yılında piyasaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada popüler hale gelen süper spor otomobilini yeniledi. Lamborghini Huracan Evo adı verilen güncellenmiş model geçtiğimiz günlerde yayınlanan birkaç teaser görüntüsü ile ortaya çıktı.
Tasarım, şasi, motor ve teknoloji noktalarında bir dizi güncelleme alan yeni Lamborghini Huracan için ilk teslimatların ilkbahar aylarında yapılacağı tahmin ediliyor. Seri üretim bir spor spor modeli olan bu canavar yine de sınırlı sayıda üretilecek. Yani çok az sayıda kişi ona sahip olabilecek.
Fiyat etiketine gelecek olursak, fiyatların İtalya için vergiler hariç 165.000 avrodan başlayacağı açıklandı. Okurlarımızdan ilgilenen olur mu bilinmez ancak biz yine de Türkiye’de böyle bir canavara sahip olmak isteyen kullanıcıların opsiyonlar hariç 5.000.000 TL’nin üzerinde bir ödeme yapmayı gözden çıkarması gerekeceğini belirtelim. Tabii bu rakamı standart bir 2018 Lamborghini Huracan LP 610-4 üzerinden hesapladık.
Lamborghini Huracan Evo performans anlamında standart bir Huracan’dan bir tık daha üstün. Şimdi gelelim onu selefinden daha güçlü yapan özelliklerine.
Lamborghini Huracan Evo standart bir Huracan ile aynı 5.2 litrelik V10 motoru paylaşıyor. Ancak yeni titanyum emme valflerine ve yükseltmiş bir egzoz sistemine sahip. Bu da onu mevcut Huracan’dan 28 beygir ve 40 Nm daha yüksek güce ve tork değerine sahip yapıyor.
630 beygir güç ve 600 Nm tork üretebilen gelişmiş 5.2 litrelik V10, Lamborghini Huracan Evo’yu sadece 2.9 saniyede 0-100’e çıkarıyor ve maksimum 320 km/s hıza ulaştırıyor. Bu güçlü motoru yedi vitesli bir yarı otomatik şanzıman ile destekleyen İtalyan üretici yeni Huracan‘da da sürekli (4WD) dört tekerlekten çekiş sistemini korumuş.
Bununla birlikte Lamborghini, bu kapsamlı revizyonda her şeyden çok Huracan’ın şasisine odaklandı diyebiliriz. Bir dizi şasi güncellemesi alan yeni Huracan, yeni bir şasi kontrol sistemine kavuştu. Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) adı verilen bu sistem otomobilin her türlü hareketini kontrol etmek için geliştirildi.
Araçta yer alan sensörler aracın hızlanma, yavaşlama, dönüş hızlarını, yol koşullarını ve sürücünün kullanım alışkanlıklarını sürekli olarak takip ediyor. Dört tekerleğe giden torku buna göre kontrol ediyor ve süspansiyon sistemini de buna göre ayarlıyor. Bunun yanı sıra yeni Huracan’da mevcut direksiyon sistemine bir tık daha iyileştiren İtalyan üreticinin kullanıcılara virajlarda en düşük direksiyon açıları ile en yüksek yanıtı vermek için bir hayli uğraştığı biliniyor.
Son olarak tasarım noktasına değinirsek, yeni modeldeki tüm tasarım dokunuşları kullanıcıya daha belirgin bir aerodinamik üstünlük sunmak için yapılmış. Bunlardan bazıları yeni ön ve arka tamponlar, genişletilmiş hava girişleri, yeni marşpiyeller, biraz daha yükseğe konumlandırılmış iki yeni egzoz çıkışı ve yeni entegre bir arka kanat. Kısacası yeni Huracan’da yapılan tüm dış tasarım revizyonlar daha kaygan bir gövde ve daha dengeli bir sürtünme katsayısı için yapılmış.
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