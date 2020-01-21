Fenerbahçe'den ayrılan ismi açıkladı

Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, Sarı-Lacivertli ekiple yollarını ayırdı. Nijeryalı yıldız, İnter'e imza atıyor.

LAMPARD: BAŞKA BİR TAKIMA GİDECEK

Chelsea Menajeri Frank Lampard, oyuncunun durumuyla ilgili, "Moses kiralıktan dönecek ve başka bir takıma gidecek. Temaslar iyi yönde ilerliyor" dedi.

'CONTE İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYARIM' DEMİŞTİ

Daha önce Antonio Conte ile Chelsea'de birlikte çalışan Victor Moses ise İtalya basınına yaptığı açıklamada, "Bir kez daha Conte ile çalışmaktan büyük mutluluk duyarım" ifadelerini kullanmıştı.

İMZA İÇİN İTALYA'DA

Bu arada Victor Moses, Inter ile sözleşme imzalamak için Milano'ya gitti. Fenerbahçe ile kiralık kontratı sona erdirilen Moses'ın salı veya çarşamba günü gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

Inter'in bu transferde sezon sonunda 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu da elinde bulundurduğu iddia edildi. Victor Moses, Ashley Young'un ardından Inter'in bu sezonki ikinci devre arası transferi olacak.

