Laparoskopik cerrahinin jinekolojideki faydaları nelerdir?

Laparoskopi (kapalı ameliyat) sadece kadın hastalıkları ve doğum branşında kullanılmamaktadır. Genel cerrahi, üroloji gibi birçok cerrahi branş laparoskopi yöntemi ile operasyonlarını gerçekleştirmektedir. Kapalı ameliyatın tekniğine baktığımız zaman, açık ameliyattan farklı birtakım noktaları bulunmaktadır.

