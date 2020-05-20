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Larissa Gacemer: Lütfen benim için üzülmeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki göstermişti. Gacemer, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" diyerek isyan etmişti. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden ünlü model, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.

Larissa Gacemer: Lütfen benim için üzülmeyin

Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt vermişti.

Gacemer, "Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerden sonra pek çok ünlü isim Larrisa'ya destek verdi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden ünlü model, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.

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