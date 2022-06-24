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Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

24.06.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

55 yaşındaki şarkıcı-şarkı yazarı Latif Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesi Ayşe Doğan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Latif Doğan, annesi için sevenlerinden dua istedi.

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

Şarkıcı Latif Doğan, geçtiğimiz Ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti.

Latif Doğan, annesiyle birlikte yaptığı paylaşımında ''ALLAH’ımıza şükürler olsun ANNE.mizin ameliyatı başarılı geçti önce RABBİMİZE.Doktorlarımız ve tüm sağlık ekibine DUA.larını eksik etmeyen tüm sevenlerimize telefonla ve sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten ziyaret eden tüm dostlarımıza sonsuz TEŞEKKÜRLER'' ifadelerini kullanmıştı.

LATİF DOĞAN'IN ANNESİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber geldi. Anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayşe Doğan için oğlu Latif Doğan sevenlerinden dua istedi.

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Annesinin bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Latif Doğan, ''Canım ANA.mız yoğun bakımda siz sevenlerimizden dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve ANA.mız Ayşe doğan.a DUA ‘larınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullandı. Latif Doğan'ın bu paylaşımın altına aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.


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Latif Doğan
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