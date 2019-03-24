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Lauren Harries cinsel ilişki sırasında yayın yaptı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.03.2019 09:04 | Son Güncelleme

41 yaşındaki televizyon yıldızı Lauren Harries, sevgilisiyle ilişkiye girerken 'farkında olmadan' Instagram hesabından canlı yayın yaptı.

Lauren Harries cinsel ilişki sırasında yayın yaptı

İngiliz yazar ve televizyon yıldızı 41 yaşındaki Lauren Harries, erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği sırada Instagram hesabından yanlışlıkla canlı yayın yaptı.

Harries, farkında olmadan 12 dakika boyunca hayranlarına cinsel ilişkiye girdiği anları izletti.

Telefonun canlı yayında olduğunu fark eden Harries, "Eyvah ne yaptım" deyip telefonunu kapatarak canlı yayını kesti.

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Daha sonra Twitter hesabından ismini gizli tuttuğu erkek arkadaşının zamansız bir şekilde kendisi ile ilişkiye girmek istediğini telefonun canlı yayında olduğunu fark edemediği için böyle bir kazanın olduğunu söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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"BİR DAHA BU ŞEKERE SAHİP OLAMAYACAKSIN"

Harries, bir kaç gün önce de ayrıldığı erkek arkadaşı Bruce Hills'e Twitter üzerinden ağır laflar edip "Bir daha bu şekere sahip olmayacaksın" paylaşımını yapmıştı.

Televizyon Yıldızı Lauren Harries, Sevgilisiyle İlişkiye Girerken Yanlışlıkla Canlı Yayın Yaptı

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Lauren Harries Lauren Harries ilişki

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hoşaf
Naklen yayın yapmış Fena mı. Helal olsun. Spiker ödüllendirilmeli.
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