Lavantalı Limonlu Kurabiye

Malzemeler:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

6 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 su bardağı un

1 büyük boy yumurta

1 paket vanilin

1 limon kabuğu

1 tatlı kaşığı toz lavanta

Limonlu Krema için;

2 adet limonun suyu

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta

1 çay kaşığı toz lavanta

Yapılışı:

Krema malzemlerini br tencereye alın. Kaynayıp kıvam alana kadar karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.

Tereyağını pudra şekeri ile çırpın. Yumurtayı ekleyin karışana kadar çırpın.

Kuru malzemeleri ekleyip güzelce yoğurun.

Hamuru kullanmadan önce 10 dakika dinlendirin.

Tezgaha hafif un serperek hamurunuzu merdane ile 3-4mm kalınlığında açın.

Dilediğiniz kurabiye kalıbı ile kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 15 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra limonlu kremayı kurabiyelerin arasına sürerek 2 kurabiyeyi birleştirin.

Pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet Olsun



