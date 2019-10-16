Lazanya tarifi nasıl yapılır? Lazanya hamuru yapımı

Son zamanlarda Türk mutfağının gözde tariflerinden biri haline gelen lazanya, dün akşam MasterChef Türkiye'nin de konusu oldu. Kıymalı ya da sebzeli bir şekilde hazırlanan lazanya, biraz zahmetli ancak son derece de lezzetli bir İtalyan yemeği. Lazanyanın asıl sırrı hamurundadır. Lazanya hamuru hazır olarak satılsa da en lezzetlisini yine kendi mutfağınızda yapabilirsiniz.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan lazanya yapılmasını talep eden şefler, gecenin sonunda beklediklerini göremedi. Çünkü zahmetli olan bu yemeği yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde yetiştiremediler. Biz de yarışmada yarım kalan lazanya tarifinin ve lazanya hamurunun detaylarını şimdi sizlerle paylaşacağız :)

HAZIR HAMURLU LAZANYA TARİFİ YAPIMI

250 gram kıyma

1 paket lazanya

3 adet kuru soğan

2 adet havuç

2 su bardağı kıyılmış mantar

Bir yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağ

Karabiber ve tuz

Sos için:

2 su bardağı rendelenmiş kaşar

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz