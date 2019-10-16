Lazanya tarifi nasıl yapılır? Lazanya hamuru yapımı

Son zamanlarda Türk mutfağının gözde tariflerinden biri haline gelen lazanya, dün akşam MasterChef Türkiye'nin de konusu oldu. Kıymalı ya da sebzeli bir şekilde hazırlanan lazanya, biraz zahmetli ancak son derece de lezzetli bir İtalyan yemeği. Lazanyanın asıl sırrı hamurundadır. Lazanya hamuru hazır olarak satılsa da en lezzetlisini yine kendi mutfağınızda yapabilirsiniz.
MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan lazanya yapılmasını talep eden şefler, gecenin sonunda beklediklerini göremedi. Çünkü zahmetli olan bu yemeği yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde yetiştiremediler. Biz de yarışmada yarım kalan lazanya tarifinin ve lazanya hamurunun detaylarını şimdi sizlerle paylaşacağız :)
HAZIR HAMURLU LAZANYA TARİFİ YAPIMI
250 gram kıyma
1 paket lazanya
3 adet kuru soğan
2 adet havuç
2 su bardağı kıyılmış mantar
Bir yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağ
Karabiber ve tuz
Sos için:
2 su bardağı rendelenmiş kaşar
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Tencerede tuzlu su kaynatın ve içine bir yemek kaşığı sıvı yağ koyun. Lazanyaları dörderli şekilde kaynayan suya atın ve rengi beyazlaşınca süzüp soğuk sudan geçirin.
Büyük bir teflon tavada tereyağını eritin ve içine yemeklik doğradığınız soğanları ve kıymayı alarak kavurmaya başlayın.
Ardından bu malzemelerin içine ince ve küp şeklinde doğradığınız havuçları, dilimlediğiniz mantarları, salçayı, tuzu ve bir bardak suyu da ekleyip 20 dakika boyunca harcı pişirin.
Sıra geldi beşamel sos yapımına... Unu tereyağında rengi dönene kadar kavurun ancak yakmamaya özen gösterin. Ardından sütü ilave edin ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Son olarak kaşar peynirini ekleyin ve ocaktan alıp karıştırın. Sosunuz hazır.
Yağladığınız fırın kabına lazanyaları dizin. Üstüne beşamel sosu ekleyin. İkinci sıraya hazırladığınız kıymalı harcı koyun ve üçüncü sıraya yine beşamel sosu ilave edin. Dördünsü sıraya kıymalı sosu beşinci sıraya ise beşamel sosu yayın. Son altıncı sıraya ise kalan beşamel sosu eşit bir şekilde dağıtın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.
LAZANYA HAMURU NASIL YAPILIR?
Malzemeler
2 adet yumurta
2 su bardağı un
2 yemek kaşığı ılık su
Tuz
Hazırlanışı:
İlk olarak unu elekten geçirin ve yoğurma kabına alın.
Ortasını hafif bir şekilde açın ve içine yumurtaları kırın. Tuzunu da ekledikten sonra hamuru yoğurmaya başlayın.
Hamurun kolay bir şekilde kıvam alması için 2 yemek kaşığı ılık su ilave edin.
Hamuru 5 dakika yoğurun. Kıvama gelince üzerini örtün ve yarım saat kadar dinlendirin.
Ardından hamuru merdane ile açın.
Hamur yufka kalınlığında olmalı.
Sonrasında hamurları tuzlu kaynar suda bir iki dakika kadar haşlayın. Sonrasında süzerek kulanıma hazır hale getirebilirsiniz.
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