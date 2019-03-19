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Lazerle varis tedavisi nasıl yapılır? Endovenöz Lazer nedir, nasıl yapılır?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 19.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kadınlarda, erkeklere oranla daha sık görülen ve önemli bir sağlık sorunu olan varis, tedavi edilmediği takdirde günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Varis, toplardamarların kalıcı olarak genişlemesi, kıvrılması ve uzaması ile karakterize bir hastalıktır. Uzmanlar günümüzde sıkça kullanılan 'Endovenöz Lazer' tedavisinin faydalarını açıkladı.

Lazerle varis tedavisi nasıl yapılır? Endovenöz Lazer nedir, nasıl yapılır?

İleri düzeyde varisin tedavisinde ameliyat seçeneğinin yanı sıra uygun hastalarda “Endovenöz Lazer” tedavisi de günümüzde artık sıkça kullanılıyor. Ağrısız ve kesi yapılmadan gerçekleştirilen bir işlemden 1-2 saat sonra hasta ayağa kalkıp yürüyebiliyor ve kısa sürede sağlığına kavuşuyor.

Memorial Dicle Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Muzaffer Bahçivan, “Endovenöz Lazer” ile varis tedavisi hakkında bilgi verdi.

BACAKTA AĞRI, KAŞINMA VE YANMA VARSA DİKKAT

Varisler çoğu kez bacak derisinin altında mavimsi renkte değişik çaplarda kıvrıntılı kabarıklıklar şeklinde görülür. Yıllarca görünüm dışında hastada herhangi bir şikayete yol açmadan kalabilir. Ancak ilerleyen vakalarda bacaklarda şişme ve bir süre sonra kronik venöz yetmezlik gelişebilir. Bacakta ağrı, kaşınma, yanma, gece krampları ve sürekli bir rahatsızlık hissi başlıca görülen şikayetlerdir. Varisli damarların bacaklarda görülmesi çoğu kez tanı için yeterlidir. Ancak varisin nedeninin anlaşılması için renkli doppler ultrasonografi yapılmalıdır.

GÜNÜMÜZE ÖZEL VARİS TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Tedavi edilmeyen varis zamanla kötüleşir ve hasta için önemli bir sağlık sorunu haline gelir. Girişim yapılmadan uygulanan ilaç tedavisi, varis çorapları ve günlük yaşamla ilgili bir takım öneriler sadece şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olur. Varislerin kesin tedavisi ise çoğu kez varisli damarların ortadan kaldırılmasıdır. Günümüzde tüm dünyada en popüler tedavi yöntemi, “Endovenöz Lazer” yöntemi ile büyük varislerin içten lazer ile kapatılmasıdır.

İŞLEM SONRASI 1-2 SAATTE TABURCULUK MÜMKÜN

Endovenöz lazer ile tedavinin, hasta için önemli ayrıcalıkları bulunmaktadır. İşlem lokal anestezi altında yapılmakta, ortalama 30 dakika veya 1 saat sürmekte, hasta 1-2 saat dinlendikten sonra yürüyerek evine gidebilmektedir. Hastanın işlem sonrası hareketlerinde herhangi bir kısıtlama da bulunmamaktadır. Tedavide başarı, safen toplardamarının ortadan kaldırılması olarak tanımlandığında bu hedefe %93-98 oranında ulaşılabilmektedir. Başarı için iyi hasta seçimi çok önemlidir. “Endovenöz Lazer” hastaya şu ayrıcalıkları sağlar;

1.Lokal anestezi ile yapılabilir.
2.Daha az ağrı ve sorun ile yetmezlik, safen toplardamardan kaldırılır.
3.Bacakta iz kalmaz.
4.Bacakta herhangi bir kesi gerektirmez.
5.Morarma ve şişlik çok az olur.
6.Hastanede yatış gerekmez.
7.Hasta kısa sürede iyileşir.

YAN ETKİLER YOK DENECEK KADAR AZDIR

Lazer ile varis tedavisi sonrası yan etkiler ender olarak görülür. Hastalar işlem sonrası bazen tedavi edilen hat boyunca kızarıklıktan ve deri altında oluşan hafif ağrılı bir sertlikten şikayetçi olabilir. Bu durum bir kaç hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Yine çok ender olarak lazer uygulanan toplardamar üzerindeki deride uyuşukluk ortaya çıkabilir bu durum da birkaç hafta içinde düzelir. İşlem sonrasında bütün normal aktiviteler (yürümek, banyo yapmak vb.) devam ettirilebilir. Sadece işlem sonrası hastalara bir süre ağır egzersizler yapmamaları önerilir.

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