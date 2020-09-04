Lazio'da Vedat Muriqi için geri sayım

Vedat Muriqi transferinde son düzlüğe girildi... İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Lazio, Fenerbahçe’ye son teklifini yaptı ve taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan La Gazetta dello Sport, Vedat’ın birkaç gün içinde Başkent Roma’ya iniş yapacağını duyurdu.
Gazete haberinde; Kosovalı forvetin Lazio tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacağını da vurguladı. Lazio, Vedat için Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da başarı bonusu ödeyecek.
Sarı-Lacivertliler, bu paranın %15’lik kısmını ise yapılan anlaşma gereği Çaykur Rizespor’a verecek. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Vedat, F.Bahçe’nin son üç hazırlık maçında forma giymemiş ve tribünden mücadeleleri seyretmişti.
(AKŞAM)
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