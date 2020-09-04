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Lazio'da Vedat Muriqi için geri sayım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2020 09:44 | Son Güncelleme

Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı. Geride kalan sezonda sarı lacivertli forma ile 36 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız golcü Vedat Muriqi, 17 gol attı, 7 de asist yaptı.

Lazio'da Vedat Muriqi için geri sayım

Vedat Muriqi transferinde son düzlüğe girildi... İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Lazio, Fenerbahçe’ye son teklifini yaptı ve taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan La Gazetta dello Sport, Vedat’ın birkaç gün içinde Başkent Roma’ya iniş yapacağını duyurdu.

Gazete haberinde; Kosovalı forvetin Lazio tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacağını da vurguladı. Lazio, Vedat için Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro da başarı bonusu ödeyecek.

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Sarı-Lacivertliler, bu paranın %15’lik kısmını ise yapılan anlaşma gereği Çaykur Rizespor’a verecek. İtalyan ekibi, 26 yaşındaki golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Vedat, F.Bahçe’nin son üç hazırlık maçında forma giymemiş ve tribünden mücadeleleri seyretmişti.

(AKŞAM)

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