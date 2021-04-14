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Lazio, Vedat Muriqi’ye güveniyor

14.04.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, takımda istenen performansı bir türlü veremeyen Vedat Muriqi’ye güvendiklerini belirterek, "Kendisini en iyi şekilde ifade etmeyi başaracağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Lazio, Vedat Muriqi’ye güveniyor

Sezon başında Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan ancak İtalyan ekibinde henüz bekleneni veremeyen Vedat Muriqi için, kulübün sportif direktörü Igli Tare önemli açıklamalarda bulundu.

Kosovalı futbolcuya herkesin saygı gösterdiğini belirten Tare, "Vedat, hem Lazio’da hem de İtalya’da ilk yılını geçiriyor. İki ciddi sakatlık ve koronavirüs süreci atlattı. Bunlar onu form tutmakta zorladı. Özellikle koronadan sonra çok hızlı geri dönüş yapmak oldukça zor. Ama kendisini en iyi şekilde ifade etmeyi başaracağına yürekten inanıyoruz. İtalya futboluna çok şeyler verebilecek bir oyuncu, bu lige uygun bir isim. Onun için iyi zamanlar gelecek" diye konuştu.

Sezon başında Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Muriqi, İtalyan ekibiyle çıktığı 26 maçta 2 gol 1 de asist kaydetti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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Süper Lig Vedat Muriqi İtalya
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