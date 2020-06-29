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Leicester City 0-1 Chelsea (Maç Sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.06.2020 01:16 | Son Güncelleme

FA Cup Çeyrek Final maçında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Chelsea'yi konuk etti. Frank Lampard'ın ekibi, Ross Barkley'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Leicester City 0-1 Chelsea (Maç Sonucu)

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Chelsea, Leicester City’yi deplasmanda avladı.

Chelsea’nin King Power Stadı’nda Leicester City’ye konuk olduğu mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Londra temsilcisi, 63. dakikada Ross Barkley’in golüyle 1-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı. Chelsea, FA Cup’ta Arsenal ve Manchester United’ın ardından adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.

Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın tamamında sahada kalırken, 23. dakikada bir de sarı kart gördü.

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