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  4. Lens'in adalesinde kas yaralanması tespit edildi

Lens'in adalesinde kas yaralanması tespit edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

Lens'in adalesinde kas yaralanması tespit edildi

Siyah-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Jeremain Lens Spor Toto Süper Lig

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