Leonardo Bonucci, Kuzey Makedonya maçı sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medyada tepki çeken görüntüye ilişkin özür dileyen ünlü futbolcuya ilişkin Leonardo Bonucci kimdir? İtalyan milli futbolcu Leonardo Bonucci kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Ünlü futbolcunun hayatı ve biyografisi haberimizde.
Leonardo Bonucci, 1 Mayıs 1987 tarihinde Viterbo, İtalya'da dünyaya geldi.
Leonardo Bonucci, defans mevkiinde oynamaktadır.
35 yaşındaki İtalyan milli futbolcu Leonardo Bonucci, 2011 yılında Martina Maccari ile evlenmiştir.
Leonardo Bonucci'nin altyapı kariyeri:
2004-2005 Viterbese
Leonardo Bonucci'nin profesyonel kariyeri:
2005-2009 Internazionale
2007-2009 → Treviso (kiralık)
2009 → Pisa (kiralık)
2009-2010 Bari
2010-2017 Juventus
2017-2018 AC Milan
2018- Juventus
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