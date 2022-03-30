Leonardo Bonucci, Kuzey Makedonya maçı sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medyada tepki çeken görüntüye ilişkin özür dileyen ünlü futbolcuya ilişkin Leonardo Bonucci kimdir? İtalyan milli futbolcu Leonardo Bonucci kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Ünlü futbolcunun hayatı ve biyografisi haberimizde.

LEONARDO BONUCCİ KİMDİR?

Leonardo Bonucci, 1 Mayıs 1987 tarihinde Viterbo, İtalya'da dünyaya geldi.

Leonardo Bonucci, defans mevkiinde oynamaktadır.

İTALYAN MİLLİ FUTBOLCU LEONARDO BONUCCİ KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki İtalyan milli futbolcu Leonardo Bonucci, 2011 yılında Martina Maccari ile evlenmiştir.

LEONARDO BONUCCİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Leonardo Bonucci'nin altyapı kariyeri:

2004-2005 Viterbese

Leonardo Bonucci'nin profesyonel kariyeri:

2005-2009 Internazionale

2007-2009 → Treviso (kiralık)

2009 → Pisa (kiralık)

2009-2010 Bari

2010-2017 Juventus

2017-2018 AC Milan

2018- Juventus

