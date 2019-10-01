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Leonardo DiCaprio’nun saklanma çabası sonuçsuz kaldı

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SİNEMA TV  | 01.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, karşısında magazin basınını görünce hırkasını kafasına geçirdi.

Leonardo DiCaprio’nun saklanma çabası sonuçsuz kaldı

Diriliş (The Revenant) filmindeki performansıyla uzun süredir hasretini çektiği Oscar ödülüne kavuşan Leonardo DiCaprio, önceki gün New York’taydı. Aktör kişiliğinden çok son dönemde iklim değişikliği konusunda yaptığı çalışmalarla gündeme gelen yakışıklı aktör, paparazzilerle karşılaşınca agresif tavırkar sergilemeye başladı.

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New York’ta objektiflere takılan Leonardo DiCaprio, tanınmamak için elinden geleni yaptı. Dışarı çıktığında fark edilmemek için genelde şapka ve gözlük takarak kapüşonlu bir hırka giyen oyuncu bu defa ilginç bir tarzla görüntülendi.

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Oscar ödüllü 44 yaşındaki aktör başına geçirdiği hırkasıyla komik bir görüntü sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio The Revenant iklim değişikliği

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