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Leonardo DiCaprio Oscar'ı iade etti

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SİNEMA TV  | 18.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

Leonardo DiCaprio'nun Oscar Ödülleri konusunda şanssızlığı devam ediyor...

Leonardo DiCaprio Oscar'ı iade etti

The Revenant filmiyle Oscar şanssızlığını tersine çeviren Leonardo DiCaprio, Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Yakışıklı aktör Leonardo DiCaprio bu kez de, adı yolsuzluğa karışan iş adamı Jho Low'un kendisine hediye ettiği Oscar ödülüyle gündeme geldi. Malezya'da 4,5 milyar dolarlık yolsuzluktan aranan işadamı Jho Low'un Hollywood'un ünlü isimlerine verdiği pahalı hediyelerin iade edilmesi istendi. Ünlü aktör bu nedenle Pablo Picasso'nun bir tablosunu ve Marlon Brando'nun Oscar'ını yetkililere teslim etti.

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Leonardo DiCaprio'ya Oscar adaylığı getiren Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filminin finansörlerinden olan Low, bir açık artırmada Marlon Brando'nun Rıhtımlar Üzerinde filmiyle aldığı Oscar'ını 600 bin dolara almış ve bunu ünlü aktöre hediye etmişti.

Daha önce DiCaprio'da bulunan Brando'nun Oscar ödülünü ise, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 1 dolar karşılığında alacak ve müzede sergileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
The Revenant Leonardo DiCaprio Oscar Jho Low

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