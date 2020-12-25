Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı! Bu halinden eser yok

Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio, kendisinden 23 yaş küçük kız arkadaşı Camila Morrone ile birlikte objektiflere yansıdı.

SEVGİLİSİ VE KÖPEĞİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTI

46 yaşındaki aktör, köpeği ve sevgilisiyle beraber Los Angeles sokaklarında yürüyüş yaptı.

KARANTİNA YARAMADI

Karantina nedeniyle hareketsiz kalan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. En yakışıklı Hollywood yıldızlarından biri olarak görülen aktörün göbekli görüntüsü, hayranlarını şaşırttı.

PLAJDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

DiCaprio ve sevgilisi Camila Morrone, geçtiğimiz haftalarda plajda görüntülenmişti. Pandemi sırasında aldığı kilolar ile gündeme gelen DiCaprio, tedbiri elden bırakmamıştı.



