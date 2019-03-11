Dev skandal! Hocasının sevgilisiyle...

Paraguay basınında çıkan haberlerde ise kararın asıl sebebinin 51 yaşındaki teknik adamın takımın yıldız futbolcularından Edgar Benitez'in model eşi Patty Gonzalez ile cinsel ilişkiye girmesi olduğu iddia edildi.
Seksi model, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların tamamı ile yalan olduğunu söylerken "Bizim, olanlarla bir alakamız yok. Kulüp yetkililerinin bu konuyu açıklığa kavuşturacağını umuyorum." sözlerini kullandı.
Alvarez'den henüz şok iddialarla ilgili bir açıklama gelmezken yardımcısı Ruben Dario Bedoya ise basın mensuplarına şunları söyledi: "Sabah 7.30'da antrenmana geldik ama içeri girmemize izin verilmedi. Bu, profesyonelliğe yakışmadığı gibi bizleri de şoke eden bir tavır oldu. Eğer bir karar alınmışsa ayrılan kişi, içeri girmesine ve kendisine ait şeyleri almasına izin verilmeli. Yapılanlar saygısızlık."
Álvarez'in işten çıkarılmasını haklı kılan tek durum bu değil, çünkü Paraguay kulübünün golcü oyuncusu eski Trabzonsporlu Óscar Cardozo'nun şu anki antrenör Leonel Alvarez'in kız arkadaşı Johanna García ile birlikte olduğu da ele alındı.
Konu ile ilgili Libertad kulübünde soruşturma sürüyor. Oscar Cardozo'dan ise bu iddiayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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