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Lepsi nasıl yapılır? İşte lepsi tarifi ve malzemeleri...

17.12.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerkez yemeği olan lepsinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Lepsi hazırlamak için gerekli malzemeler arasında 2 kg kemikli dana eti, 3 yemek kaşığı mısır unu, 1 çay kaşığı kişniş, 2 adet kuru soğan yer alıyor. İşte lepsi tarifi ve malzemeleri...

Lepsi nasıl yapılır? İşte lepsi tarifi ve malzemeleri...

Lepsi daha çok tavuk eti ile hazırlanır. Lepsi Düzce yöresinde sıklıkla yapılır ve afiyetle tüketilir. Kuzu ya da dana etlerinin uzun süre pişirilmesiyle ortaya çıkan etli yahni yemeğidir, kemikli veya kemiksiz olarak pişirilebilir. İşte lepsi tarifi ve malzemeleri...

LEPSİ MALZEMELERİ

  • 2 kg kemikli dana eti
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı mısır unu
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 adet kuru soğan
  • Yeteri kadar su
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı kişniş

LEPSİ NASIL YAPILIR?

Lepsi hazırlamak için kemikli etleri dilimleyerek kesin. Ardından düdüklü tencerenin içine sıvı yağ koyun ve ince ince doğranmış soğanları tencerede bir miktar soteleyin. Kemikli eti ekleyin ve 6-7 dakika kadar kavurun. Sırasıyla sarımsak ve salça da ilave ederek 2-3 dakika daha kavurun ve ardından etlerin üzerine gelecek kadar su ilave edin.

Bütün baharatları ekleyin ve küçük bir kâsenin içinde şu ile açılan mısır unu da ekleyerek karıştırın. Tenceredeki yemek kaynadığında düdüklü tencerenin kapağını kapatın, kilitleyin ve 45 dakika kısık ateşte pişirin. Yemek piştiğinde ocaktan alın ve tencerenin içindeki buhar basıncı gittikten sonra kapağı açıp kontrol edin. Etler istenilen yumuşak kıvama gelmemişse 15 dakika daha pişirebilirsiniz. Hazırlanan yemeği 10 dakika dinlendirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...

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Masterchef
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