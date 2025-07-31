Leroy Sane, Osimhen, Ederson derken... Galatasaray'da sürpriz operasyon!

Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’u kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’da Muslera’nın da çok başarılı bulduğu milli eldivenle temaslar yeniden başladı. Alvaro Morata ve Frankwoski’nin takımdan ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Fernando Muslera’nın Galatasaray’dan ayrılmasıyla birlikte yeni kalecinin kim olacağı merak konusu! Ederson ve Allison isimleri gündeme gelirken sarı kırmızılı yönetimin yerli kaleci konusunda da görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi!

YİNE YENİDEN ÇAKIR!

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın adı transfer sezonunun başında uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı. Deneyimli file bekçinin de bu transfere sıcak baktığı ifade edilmiş fakat daha sonra bu süreç tamamlanamamıştı.

Galatasaray’ın 1 numara için Uğurcan Çakır’ı düşündüğü Ederson’un yüksek maliyeti nedeniyle Uğurcan’ın birinci tercih olduğu ifade edildi. Uzun yıllardır hem Trabzonspor’un kalesini koruyan hem de milli takım için önemli isimlerden biri olan Uğurcan’ın İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Dursun Özbek’in Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Uğurcan konusunda görüşme yapacağı bu görüşmenin seyrine ve teklifinin detaylarına göre sürecin sonucunun belli olacağı ifade edildi.

AYRILIKLAR DA YAKIN

Sarı kırmızılılarda Alvaro Morata ve Polonyalı sağ bek Frankowski’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezonun devre arasında Eyüpspor’dan transfer edilen Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eyüp Aydın, Jelert, Kazımcan Karataş gibi isimlerin de Süper Lig’deki takımlara kiralanması gündemde.