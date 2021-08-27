Lerzan Mutlu tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu

Sunuculuğunu yaptığı magazin programıyla adından söz ettiren Lerzan Mutlu, art arda bir ağacın altında verdiği pozları, 459 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

"BAZEN BİR AĞACA YASLANMALI"

Ünlü şarkıcı, nazar boncuğu emojileri eklediği paylaşımına, "Bazen bir ağaca yaslanmalı, insandan daha sağlam. Bütün rüzgarlara, yağmurlara, fırtınalara, kara kışa rağmen dimdik büyümeyi öğreten, her koşulda sapasağlam duran bir ağaca" notunu düştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve her daim fiziğine önem veren Lerzan Mutlu'nun mini şortlu pozlarına beğeni yağdı.



