MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Levent Dörter acı haberi duyurdu! Hayatını kaybetti

Levent Dörter acı haberi duyurdu! Hayatını kaybetti

26.10.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çıtak ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter, vefat etti.

Levent Dörter acı haberi duyurdu! Hayatını kaybetti

Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter, hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan 41 yaşındaki sanatçı, haberi Instagram hesabından duyurdu.

levo2

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Sözün bittiği yerdeyiz... Bir tanemiz, annemiz Serap Selnur Dörter, bu sabah 06.05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz.

levo_3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feyza Aktan her şeyi tek tek anlattı! Detaylar şoke ettiFeyza Aktan her şeyi tek tek anlattı! Detaylar şoke etti
PARTNERSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isimSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isim
Karısı ve yeğenini yakalamıştı! Müge Anlı çileden çıktıKarısı ve yeğenini yakalamıştı! Müge Anlı çileden çıktı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tamer Karadağlı'nın vazgeçilmeziydi! Aşk dolu pozlar!

Tamer Karadağlı'nın vazgeçilmeziydi! Aşk dolu pozlar!

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.