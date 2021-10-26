Levent Dörter acı haberi duyurdu! Hayatını kaybetti

Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter, hayatını kaybetti. Anne acısıyla sarsılan 41 yaşındaki sanatçı, haberi Instagram hesabından duyurdu.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Sözün bittiği yerdeyiz... Bir tanemiz, annemiz Serap Selnur Dörter, bu sabah 06.05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz.





