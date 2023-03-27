Levent Sürme iyi başladı! 6 golün atıldığı karşılaşmada Ümit Milli Takımımız Kosova'yı mağlup etti

Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan müsabakaya Ümit Milli Futbol Takımımız, Doğan Alemdar, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Ravil Tahir, Uğur Kaan Yıldız, Cem Tuna Türkmen, Emirhan İlkhan, Ali Barak, Göktan Gürbüz, Kenan Yıldız, Bertuğ Özgür Yıldırım 11'i ile çıktı.

6 GOL ATILDI

Yeni hoca Levent Sürme ile ilk maçına çıkan Ümit Milliler, rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 8. dakikalarda Bertuğ Yıldırım, 42. dakikada Kenan Yıldız ve 70. dakikada Ravil Tagir attı.

Kosova'nın golleri ise 34 ve 54. dakikada penaltıdan Lindon Emerllahu'tan geldi.

SÜRME İLK MAÇINDA KAZANDI

Ümit Milli Takım, bu skorla yeni teknik direktörü Levent Sürme yönetiminde ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

