SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Levent Sürme iyi başladı! 6 golün atıldığı karşılaşmada Ümit Milli Takımımız Kosova'yı mağlup etti

Levent Sürme iyi başladı! 6 golün atıldığı karşılaşmada Ümit Milli Takımımız Kosova'yı mağlup etti

27.03.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Takımımız hazırlık mücadelesinde Kosova ile karşı karşıya geldi. Yeni hoca Levent Sürme ile ilk maçına çıkan Ay yıldızlılar rakibini 4-2 mağlup ederek moral depoladı. İşte detaylar...

Levent Sürme iyi başladı! 6 golün atıldığı karşılaşmada Ümit Milli Takımımız Kosova'yı mağlup etti

Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan müsabakaya Ümit Milli Futbol Takımımız, Doğan Alemdar, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Ravil Tahir, Uğur Kaan Yıldız, Cem Tuna Türkmen, Emirhan İlkhan, Ali Barak, Göktan Gürbüz, Kenan Yıldız, Bertuğ Özgür Yıldırım 11'i ile çıktı.

Yerli 'Haaland'a 8 dakika yetti! Hayran bıraktı... Yerli 'Haaland'a 8 dakika yetti! Hayran bıraktı...

6 GOL ATILDI

lkmlkm

Yeni hoca Levent Sürme ile ilk maçına çıkan Ümit Milliler, rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 8. dakikalarda Bertuğ Yıldırım, 42. dakikada Kenan Yıldız ve 70. dakikada Ravil Tagir attı.

Kosova'nın golleri ise 34 ve 54. dakikada penaltıdan Lindon Emerllahu'tan geldi.

SÜRME İLK MAÇINDA KAZANDI

şlkşlk

Ümit Milli Takım, bu skorla yeni teknik direktörü Levent Sürme yönetiminde ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli 'Haaland'a 8 dakika yetti! Hayran bıraktı...Yerli 'Haaland'a 8 dakika yetti! Hayran bıraktı...
Arthur Masuaku sınırları zorladı!Arthur Masuaku sınırları zorladı!
Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi!
Anahtar Kelimeler:
Kosova Ümit Milli Futbol Takımı son dakika hazırlık maçı milli takım maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu!

Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu!

Kuntz çok sert çıktı! "Şaşırdım, %100 yalan"

Kuntz çok sert çıktı! "Şaşırdım, %100 yalan"

Futbol tarihinde bir ilk! Anlaşma sağlandı... Messi'nin maaşını tüm lig ortak ödeyecek

Futbol tarihinde bir ilk! Anlaşma sağlandı... Messi'nin maaşını tüm lig ortak ödeyecek

Bodrumspor'dan Fatih Terim açıklaması!

Bodrumspor'dan Fatih Terim açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.