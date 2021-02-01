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Levrek külbastı tarifi nasıl yapılır? Krema ile balığın en lezzetli buluşması

Betül Songur Betül Songur 01.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Deniz ürünlerinin en sevilenlerinden levreği külbastı halinde yemeye ne dersiniz? Deri ve kılçığından ayrılan levreğin pamuk gibi piştiği, krema ve sebze sosu ile eşsiz bir lezzete dönüştüğü levrek külbastı tarifi, farklı lezzet arayanların keyifle yiyeceği bir öğün olacak. Deniz ürünlerini masasından eksik etmeyenlerin keyifle hazırlayacağı levrek külbastı nasıl yapılır?

Levrek külbastı pratik tarifi kadar malzeme listesi ile de keyifle hazırlayacağınız bir yemek. Patates, kapari çiçeği, süt, sarımsak, krema ve sebze çeşnisi ile tamamlayacağınız levrek külbastı, görünüşü ile iştahınızı kabartacak. Balığın vitaminlerinin lezzetle buluştuğu tarifin adım adım videolu anlatımı...

LEVREK KÜLBASTI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 adet levrek balığı,
1 adet patates,
4-5 tek kapari çiçeği,
1 su bardağı süt,
2 diş sarımsak,
250 gr krema,
Tuz, karabiber, sebze çeşnisi

Tarif:

  • Levrek külbastı yapılırken ilk olarak levrek, derisinden ve kılçığından ayıklanarak fileto halinde çıkarılır.
  • Temizlenen balık dörde bölünür. Biraz yağlanır ve ızgaraya bırakılır.
  • Ardından patatesler soyulur, kibrit şeklinde doğranır. Süzgeç yardımıyla fritözde ya da tavada kızartılmaya bırakılır.
  • Krema sosu hazırlamak için, Sarımsaklar ince ince doğranır. Kapari çiçekleri de ince biçimde doğranır.
  • Tavaya dökülen sarımsak ve kapari çiçeğinin üstüne, krema dökülür.
  • Kremanın üzerine karabiber, sebze çeşnisi ve bir miktar tuz serpilir. Ocağa konularak kaynamaya bırakılır, ara ara karıştırılır.
  • Levrek ızgaradan bir tabağa alınır, fritözden çıkartılan patatesler kiremite konur.
  • Levrekler de patateslerin üzerine yerleştirilir.
  • Son olarak kaynamış ve hazırlanmış krema sosu, balığın ve patatesin üzerine dökülür.
  • Kiremitte hazırlanan ve üzerine sosu dökülmüş levrek külbastı, 350 derece sıcaklıkta fırında 7-8 dakika kadar pişirilir.
  • Fırından çıkardıktan sonra, üzerine biraz kekik serperek servise hazır hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

LEVREK KÜLBASTI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

  • Levrekleri temizlemek istemezseniz levrekleri balıkçıdan fileto şeklinde alabilirsiniz.
  • Balıkları kızarttıktan sonra havlu kağıtta bekletirseniz fazla yağından arındırabilirsiniz.
  • Patateslere kibrit şeklinde doğramak yerine püre haline de getirebilirsiniz.
  • Eğer krema kullanmak istemezseniz domatesleri sos haline getirerek de balığınızı tatlandırabilirsiniz.

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