Levrek külbastı tarifi nasıl yapılır? Krema ile balığın en lezzetli buluşması

Levrek külbastı pratik tarifi kadar malzeme listesi ile de keyifle hazırlayacağınız bir yemek. Patates, kapari çiçeği, süt, sarımsak, krema ve sebze çeşnisi ile tamamlayacağınız levrek külbastı, görünüşü ile iştahınızı kabartacak. Balığın vitaminlerinin lezzetle buluştuğu tarifin adım adım videolu anlatımı...

LEVREK KÜLBASTI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 adet levrek balığı,

1 adet patates,

4-5 tek kapari çiçeği,

1 su bardağı süt,

2 diş sarımsak,

250 gr krema,

Tuz, karabiber, sebze çeşnisi

Tarif:

Levrek külbastı yapılırken ilk olarak levrek, derisinden ve kılçığından ayıklanarak fileto halinde çıkarılır.

ilk olarak levrek, derisinden ve kılçığından ayıklanarak fileto halinde çıkarılır. Temizlenen balık dörde bölünür. Biraz yağlanır ve ızgaraya bırakılır.

Ardından patatesler soyulur, kibrit şeklinde doğranır. Süzgeç yardımıyla fritözde ya da tavada kızartılmaya bırakılır.

Krema sosu hazırlamak için, Sarımsaklar ince ince doğranır. Kapari çiçekleri de ince biçimde doğranır.

Tavaya dökülen sarımsak ve kapari çiçeğinin üstüne, krema dökülür.

Kremanın üzerine karabiber, sebze çeşnisi ve bir miktar tuz serpilir. Ocağa konularak kaynamaya bırakılır, ara ara karıştırılır.

Levrek ızgaradan bir tabağa alınır, fritözden çıkartılan patatesler kiremite konur.

Levrekler de patateslerin üzerine yerleştirilir.

Son olarak kaynamış ve hazırlanmış krema sosu, balığın ve patatesin üzerine dökülür.

Kiremitte hazırlanan ve üzerine sosu dökülmüş levrek külbastı, 350 derece sıcaklıkta fırında 7-8 dakika kadar pişirilir.

Fırından çıkardıktan sonra, üzerine biraz kekik serperek servise hazır hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

LEVREK KÜLBASTI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI