Leyla ile Mecnun 8 yıl sonra ekrana döndü!

TRT1'de yayımlandığı dönemde Türkiye’yi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından izleyicisine kavuştu. Exxen platformunun kurucusu Acun Ilıcalı tarafından Mayıs ayında duyurulan diziyle ilgili çoğu detay öğrenilmişti.

Oyuncu kadrosunun bir kişi hariç değişmeyeceğinin yanı sıra sevilen karakterlerin de orijinaliyle birebir aynı olacağı açıklanmıştı. Meraklı bekleyiş sona erdi. Exxen, Leyla ile Mecnun dizisini üyelerinin beğenisine sundu.



EKİP TAM KADRO

Netflix’in aksine, Exxen orijinal yapımlarını tek seferde yayımlamıyor. Haftalık olarak birer bölüm halinde erişime açıyor. Bu sebeple, Leyla ile Mecnun’un da henüz ilk bölümü platforma eklendi. 8 yıllık aradan sonra dizi ilk kez izleyici karşısına çıkmış oldu. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak yazdı, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstlendi.



