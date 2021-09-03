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Leyla ile Mecnun 8 yıl sonra ekrana döndü!

03.09.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonda yayımlandığı dönem Türkiye’yi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından Exxen platformu ile geri döndü. Dizi yayımlandığı ilk gün olan 2 Eylül Perşembe günü sosyal medyaya damga vurdu.

Leyla ile Mecnun 8 yıl sonra ekrana döndü!

TRT1'de yayımlandığı dönemde Türkiye’yi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından izleyicisine kavuştu. Exxen platformunun kurucusu Acun Ilıcalı tarafından Mayıs ayında duyurulan diziyle ilgili çoğu detay öğrenilmişti.

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Oyuncu kadrosunun bir kişi hariç değişmeyeceğinin yanı sıra sevilen karakterlerin de orijinaliyle birebir aynı olacağı açıklanmıştı. Meraklı bekleyiş sona erdi. Exxen, Leyla ile Mecnun dizisini üyelerinin beğenisine sundu.
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EKİP TAM KADRO

Netflix’in aksine, Exxen orijinal yapımlarını tek seferde yayımlamıyor. Haftalık olarak birer bölüm halinde erişime açıyor. Bu sebeple, Leyla ile Mecnun’un da henüz ilk bölümü platforma eklendi. 8 yıllık aradan sonra dizi ilk kez izleyici karşısına çıkmış oldu. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak yazdı, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Exxen
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