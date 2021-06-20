MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezon çekimlerinden ilk kareler!

Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezon çekimlerinden ilk kareler!

20.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen ile ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi Leyla ile Mecnun'un çekimleri başladı. Dizinin sosyal medya hesabından setten ilk fotoğraflar da paylaşıldı.

Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezon çekimlerinden ilk kareler!

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönüyor.

ekran-resmi-2021-06-20-11-A4fq

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizinin yeniden çekileceği ve Exxen'de yayımlanacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

ekran-resmi-2021-06-20-11-CO1i

Leyla ile Mecnun'un resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla çekimlerin başladığı duyuruldu.

ekran-resmi-2021-06-20-11-iGYr

Leyla ile Mecnun'un 2021 versiyonunda yönetmen koltuğunda ise yine Onur Ünlü oturacak.
ekran-resmi-2021-06-20-11-rnkp
Dizinin Leyla'sı ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olacak. Dizinin senaryosunu ise yine Burak Aksak kaleme alıyor.
l33

ekran-resmi-2021-06-20-11-VqSn

ekran-resmi-2021-06-20-11-x1I2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day indirimlerini keşfediyoruz: KozmetikAmazon Prime Day indirimlerini keşfediyoruz: Kozmetik
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Yeni dizisinden ilk görüntüler yayınlandıYeni dizisinden ilk görüntüler yayınlandı
Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi Ali Atay Exxen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca'dan Sinovac'a Türkiye'de aşı üretim daveti

Bakan Koca'dan Sinovac'a Türkiye'de aşı üretim daveti

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada hedef 18 yaşına kadar inmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada hedef 18 yaşına kadar inmek

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.