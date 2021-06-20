Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezon çekimlerinden ilk kareler!

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönüyor.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizinin yeniden çekileceği ve Exxen'de yayımlanacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

Leyla ile Mecnun'un resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla çekimlerin başladığı duyuruldu.

Leyla ile Mecnun'un 2021 versiyonunda yönetmen koltuğunda ise yine Onur Ünlü oturacak.



Dizinin Leyla'sı ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olacak. Dizinin senaryosunu ise yine Burak Aksak kaleme alıyor.







