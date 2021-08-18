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Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

18.08.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra yeniden dönmeye hazırlanan Leyla ile Mecnun'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Eski kadrosuyla yeniden sevenleri ile buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonunde 8 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak.

Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönüyor.
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Exxen'de ekranlara gelecek olan Leyla ile Mecnun yeni sezonuyla 3 Eylül'de hayranlarıyla buluşacak.
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Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, ve Osman Sonant'ın paylaştığı dizide Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak.

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Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak kaleme alırken, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstleniyor.
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Leyla ile Mecnun dizisi Ali Atay Exxen
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