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Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı müjdeyi verdi

26.05.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leyla ile Mecnun’un başlayacağı haberi dizinin hayranları tarafından sevinçle karşılandı. Acun Ilıcalı müjdeli haberi verirken aynı zamanda Leyla ile Mecnun dizisine yönelik merak edilenlere yönelik ayrıntıları aktardı.

Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı müjdeyi verdi

Leyla ile Mecnun dizisi, Türk yapımları arasında IMDB puanı en yüksek olan diziler arasında yer alırken, aynı zamanda büyük izleyici kitlesiyle bir fenomen haline gelmişti. Acun Ilıcalı, yaptığı açıklama ile dizinin yeniden çekileceği müjdesini verdi ve Leyla ile Mecnun dizinin hayranları için heyecanlı bekleyiş başladı.

ACUN ILICALI MÜJDEYİ VERDİ

Leyla ile Mecnun dizisi hakkında flaş açıklama yapan Acun Ilıcalı, dizinin aynı kadro ile yeniden çekileceğini ve kısa zaman içinde sahibi olduğu EXXEN'de yayımlanacağını söyledi.

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz net bir tarih açıklaması yapılmadı. Bununla birlikte, dizi dünyasını yakından takip eden gazeteci Birsen Altuntaş yaptığı açıklamasında;
''Sevenlerinin geçen aylarda 10. yaşını kutladığı "Leyla ile Mecnun" dizisinin bu yaz Exxen için yeniden çekilecek olması büyük heyecan yaratmıştı. Onur Ünlü eski ekibi toplamak için kolları sıvamıştı. Dizinin ekibi yeni bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da sete çıkacak. Dizide henüz Leyla karakterine kimin hayat vereceği ise netlik kazanmadı.'' ifadelerini kullandı.

LEYLA İLE MECNUN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Mecnun Çınar: Ali Atay
Leyla Yılmaz: Ezgi Asaroğlu
Leyla Yedinci: Melis Birkan
Ak Sakallı Dede: Köksal Engür
Erdal Bakkal: Cengiz Bozkurt
İskender Çınar: Ahmet Mümtaz Taylan
İsmail Abi: Serkan Keskin
Sedef: Zeynep Çamcı
Şirin: Müge Boz
Yavuz: Osman Sonant

LEYLA İLE MECNUN’UN KONUSU NEDİR?

Leyla ile Mecnun dizisinin konusu 25 yıl öncesinde hastanede yaşanan bir olayla başlar. Aynı hastanede aynı gün ve saatte doğan biri kız biri erkek iki bebeğin yatak eksikliği nedeniyle aynı yatağa yatırılır. Bebeklerin babaları, doğdukları gün birbirlerini buldular diyerek beşik kertmesi yapar. Onlar da Leyla ile Mecnun olur.

Aradan 25 yıl geçtikten sonra Mecnun’un babası durumu oğluna anlatır ve Leyla’yı istemeye giderler. Mecnun bu durumu istemez ama Leyla’yı karşısında görünce bir anda aşık olur. Leyla’yı nasıl etkileyeceğini bilemeyen Mecnun gece rüyasında ak sakallı dedeyi görür. Dede ona bu konuda yardım edecektir. Ancak dedenin rüyadan çıkarak Mecnun ile yaşamaya başlaması olayları karmaşık bir hale getirir…


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Leyla ile Mecnun dizisi Acun Ilıcalı Exxen
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