Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı müjdeyi verdi

Leyla ile Mecnun dizisi, Türk yapımları arasında IMDB puanı en yüksek olan diziler arasında yer alırken, aynı zamanda büyük izleyici kitlesiyle bir fenomen haline gelmişti. Acun Ilıcalı, yaptığı açıklama ile dizinin yeniden çekileceği müjdesini verdi ve Leyla ile Mecnun dizinin hayranları için heyecanlı bekleyiş başladı.

ACUN ILICALI MÜJDEYİ VERDİ



Leyla ile Mecnun dizisi hakkında flaş açıklama yapan Acun Ilıcalı, dizinin aynı kadro ile yeniden çekileceğini ve kısa zaman içinde sahibi olduğu EXXEN'de yayımlanacağını söyledi.

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz net bir tarih açıklaması yapılmadı. Bununla birlikte, dizi dünyasını yakından takip eden gazeteci Birsen Altuntaş yaptığı açıklamasında;

''Sevenlerinin geçen aylarda 10. yaşını kutladığı "Leyla ile Mecnun" dizisinin bu yaz Exxen için yeniden çekilecek olması büyük heyecan yaratmıştı. Onur Ünlü eski ekibi toplamak için kolları sıvamıştı. Dizinin ekibi yeni bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da sete çıkacak. Dizide henüz Leyla karakterine kimin hayat vereceği ise netlik kazanmadı.'' ifadelerini kullandı.