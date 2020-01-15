Leyla ile Mecnun'nun yaratıcısı Burak Aksak'tan müjde! Netflix, 50m2’yi duyurdu

Uluslararası yapımlarının sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, Türkiye yapımı orijinal dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Türkiye yapımı ilk orijinal dizileri olan Hakan: Muhafız ve Atiye’yi izleyicilerin beğenisine sunan, Aşk 101 ve Elif Şafak romanından uyarlanacak Aşk için de hazırlıklarını sürdüren Netflix, bugün de Burak Aksak ve Selçuk Aydemir‘in birlikte hazırlayacağı 50m2 dizisini duyurdu.

Netflix’in BKM ortaklığında hayata geçireceği kara komedi dizisi 50m2’nin çekimleri İstanbul’dabaşlıyor.

Leyla ile Mecnun dizisinin yaratıcısı olarak dikkatleri üzerine çektikten sonra Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Deli Dumrul gibi filmlere imza atan senarist ve yönetmen Burak Aksak’ın hem kaleme aldığı, hem de Selçuk Aydemir ile birlikte yönettiği dizinin yapımcılığını BKM üstleniyor.

50m2’NİN OYUNCULARI KİMLER?

8 bölümden oluşan kara komedi türündeki dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç yer alıyor.