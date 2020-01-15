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  4. Leyla ile Mecnun'nun yaratıcısı Burak Aksak'tan müjde! Netflix, 50m2’yi duyurdu

Leyla ile Mecnun'nun yaratıcısı Burak Aksak'tan müjde! Netflix, 50m2’yi duyurdu

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

Leyla ile Mecnun dizisiyle tanınan Burak Aksak'tan güzel haber geldi. Netflix, Burak Aksak ve Selçuk Aydemir’in birlikte hazırlayacağı yeni dizi 50m2’yi duyurdu. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, kara komedi türündeki dizinin çekimleri İstanbul’da başlıyor.

Uluslararası yapımlarının sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, Türkiye yapımı orijinal dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Türkiye yapımı ilk orijinal dizileri olan Hakan: Muhafız ve Atiye’yi izleyicilerin beğenisine sunan, Aşk 101 ve Elif Şafak romanından uyarlanacak Aşk için de hazırlıklarını sürdüren Netflix, bugün de Burak Aksak ve Selçuk Aydemir‘in birlikte hazırlayacağı 50m2 dizisini duyurdu.

Netflix’in BKM ortaklığında hayata geçireceği kara komedi dizisi 50m2’nin çekimleri İstanbul’dabaşlıyor.

Leyla ile Mecnun dizisinin yaratıcısı olarak dikkatleri üzerine çektikten sonra Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Deli Dumrul gibi filmlere imza atan senarist ve yönetmen Burak Aksak’ın hem kaleme aldığı, hem de Selçuk Aydemir ile birlikte yönettiği dizinin yapımcılığını BKM üstleniyor.

50m2’NİN OYUNCULARI KİMLER?

8 bölümden oluşan kara komedi türündeki dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç yer alıyor.

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50m2'NİN KONUSU NE?

Bu yıl içinde tüm dünyada aynı anda yayına girmesi planlanan 50m2, karanlık alemlerde nam salmış, gizemli bir tetikçi olan Gölge’nin kim olduğunu bulma yolculuğunu konu alıyor. Gölge, babası gibi gördüğü Servet tarafından uğradığı ihanetin ardından kaçarken kendini hiç bilmediği bir mahallenin 50 metrekarelik terzi dükkanında bulur. Ortalık durulana kadar oraya sığınan Gölge’yi gören mahalle sakinleri onu yeni vefat etmiş terzi dükkan sahibinin oğlu zanneder. Yalan üzerine kurulu bu yeni kimlik, Gölge’nin geçmişi ve kimliğiyle ilgili sırları ortaya çıkaracaktır. Mahalleye ve buradaki insanlara alıştıkça Gölge yeni birine dönüşecek ve gerçekte kim olduğunu anlamaya başlayacaktır.

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Geniş izleyici kitlelerine ulaşan işlere imza atan Burak Aksak ve Selçuk Aydemir’i yeniden bir araya getiren 50m2’nin nasıl sonuç vereceğini bekleyip göreceğiz. Ancak Türkiye’de orijinal dizilere imza atacağı ilk duyurulduğunda yerli dizi sektörüne yeni bir soluk getireceği umulan Netflix’in, bunun yerine televizyonda da benzerlerini gördüğümüz 50m2 gibi dizilere yönelmesi, şirketin Türkiye’de yenilikçilikten uzak işlere imza atmaya devam edeceğini gösteriyor.

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