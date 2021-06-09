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Leyla ile Mecnun oyuncuları yıllar sonra buluştu! Dizinin yeni Leyla'sı Deniz Işın oldu!

09.06.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan efsane dizi Leyla ile Mecnun'un oyuncuları yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Leyla ile Mecnun'un yönetmeni Onur Ünlü ise dizinin yeni Leyla'sının Deniz Işın olduğunu açıkladı.

Leyla ile Mecnun oyuncuları yıllar sonra buluştu! Dizinin yeni Leyla'sı Deniz Işın oldu!

Exxen için yeniden çekilecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları yıllar sonra yeniden buluştu. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları, yönetmen Onur Ünlü ve senarist Burak Aksak'la birlikte toplantı yaptı.

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Kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynayacağı Leyla ile Mecnun'un 2021 versiyonunda yönetmen koltuğunda ise yine Onur Ünlü oturacak. Dizinin yönetmeni Onur Ünlü, ilk toplantıdan fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

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"YENİ LEYLA" NOTUYLA DUYURDU

Onur Ünlü ise dizinin yeni Leyla'sının Deniz Işın olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki Deniz Işın son olarak Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'la birlikte Masumiyet dizisinde başrol oynamıştı.

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Leyla ile Mecnun dizisi Ali Atay Exxen
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