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Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın kimdir? Deniz Işın kaç yaşında ve nereli?

09.06.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Masumiyet dizisindeki rolü ile dikkatleri çeken Deniz Işın, şimdi de yeni çekilen Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterine hayat veriyor. Deniz Işın, Acun Ilıcalı’nın ücretli dijital platformu EXXEN üzerinden yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisi için kamera karşısına geçiyor. Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında bulunan Deniz Işın, aslında Kimya Mühendisliği mezunu.

Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın kimdir? Deniz Işın kaç yaşında ve nereli?

EXXEN platformunda yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla’sı olmaya hazırlanan Deniz Işın, bu haberin ardından birçok kişi tarafından araştırıldı. Masumiyet dizisindeki rolü ile dikkatleri çeken Deniz Işın, şimdi de fenomen dizi Leyla ile Mecnun için izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

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Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı.

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Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

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Deniz Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı, "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer aldı.

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Deniz Işın, son olarak ise "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandırdı.

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Oyuncu Işın, şimdi de Acun Ilıcalı’nın ücretli dijital platformu olan EXXEN’de izleyici ile buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterine hayat veriyor.

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Leyla ile Mecnun dizisi Acun Ilıcalı Exxen
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