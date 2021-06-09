Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın kimdir? Deniz Işın kaç yaşında ve nereli?

EXXEN platformunda yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla’sı olmaya hazırlanan Deniz Işın, bu haberin ardından birçok kişi tarafından araştırıldı. Masumiyet dizisindeki rolü ile dikkatleri çeken Deniz Işın, şimdi de fenomen dizi Leyla ile Mecnun için izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı.

Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Deniz Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı, "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer aldı.