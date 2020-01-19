MAGAZİN
  4. Leylekle kurduğu dostluğun anlatıldığı belgeseldeki balıkçı Yılmaz'a THY uçağında sürpriz

Leylekle kurduğu dostluğun anlatıldığı belgeseldeki balıkçı Yılmaz'a THY uçağında sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Prag Film Ödülleri'nde birinci seçilen "Yaren" isimli belgesel filmindeki balıkçı Adem Yılmaz ile film ekibinin başarısı, yurda dönüşte kabin ekibi tarafından pastayla kutlandı - Adem Yılmaz: - "Gidişte ve dönüşte THY'nin bizim için yaptıklarını asla unutmayacağım"

İSTANBUL (AA) - Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde birinci seçilen, göç eden leylekle hikayesinin anlatıldığı "Yaren" isimli belgesel filminin başkahramanı balıkçı Adem Yılmaz ile film ekibine, yurda dönüşleri sırasında Türk Hava Yolları (THY) tarafından sürpriz kutlama yapıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçılık yapan 66 yaşındaki Yılmaz ile her yıl bahar aylarında köye gelen "Yaren" adlı leyleğin yaşadıklarını konu edinen film, Prag Film Ödülleri'nde finale kalan üç eserden biri oldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, filme konu olan hikayeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ve yönetmen Burak Doğansoysal ile Prag'a giden Yılmaz, önceki gün düzenlenen ödül töreninde filminin birinci seçildiğini öğrendi.

Prag'a gitmek için ilk defa uçağa binen Yılmaz, dönüş yolculuğu sırasında THY kabin ekibinin sürpriziyle karşılaştı. Kabin ekibi filmin birinci olmasından dolayı Yılmaz'ı tebrik etti.

"Filminizi tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz" diyen kabin memuru, pastayı Yılmaz'a takdim etti. Kutlamadan dolayı çok şaşıran Yılmaz, THY ekibine teşekkürlerini sundu.

Yönetmen Doğansoysal, ödül törenine katılmak için Prag'a gidişlerinde de THY ekibinin kendilerine jest yaptığını belirterek, "THY ekibi, bir yastığın üzerine uçuş numarasını ve kendi imzalarına attılar. Sizin de bu jestinizin karşısında çok mutlu olduk. Ben de ekip arkadaşlarım ve kendi adıma birinci olan belgeselimizin senaryosunun bir kopyasını size hediye etmek istiyoruz." dedi.

Balıkçı Adem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seyahat dolayısıyla en son 50 sene önce gördüğü İstanbul'a geldiğini söyledi.

İlk kez uçak yolculuğu yaptığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Yılmaz, "Uçağa ilk bindiğimde bir hayli tedirgin oldum ama THY ekibinin sayesinde bu tedirginliğimi üstümden attım. Kabindeki arkadaşlar bize çok yardımcı oldu. Gidişte ve dönüşte THY'nin bizim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Ödül aldığımız için pasta getirmişler. Kendilerine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yılmaz, THY ile yaptığı uçuşta Yaren ismini verdiği leyleğinin yaşadığı zorlukları daha iyi anladığını dile getirerek, "Ben bile THY'nin uçağına binince bu kadar heyecanlanabiliyorsam Yaren her sene daha uzun mesafelere gidip gelirken kim bilir ne zorluklar, sıkıntılar yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'yi çok güzel bir insan-doğa ilişkisiyle temsil ettik"

Doğa fotoğrafçısı Tüydeş de yıllar önce karşılaştığı hikayenin bu kadar büyüyerek Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek filme dönüşeceğini hiç tahmin etmediğini söyledi.

Belgeselin yurt dışındaki başarısıyla gurur duyduğunu dile getiren Tüydeş, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi çok güzel bir insan-doğa ilişkisiyle temsil ettik. Ülkemizin dünyadaki imajı için de güzel bir gelişme oldu bu. Hem belgeselle verilen mesaj da iyiydi. Başarımız da arkasından geldi. Dünya insanlarının ülkemizdeki böyle güzellikleri ve davranışları görmeleri bizi çok mutlu etti. Biz orada üçüncü de olsaydık, filmi orada izlettiğimiz için böyle hissederdik. Ödül töreninde organizatör olan bir hanımefendi benimle konuşmasında 'Şu anda Türkçeyi bilmeyi Adem amcanın anlayacağı şekilde ona duygularımı ifade etmeyi çok isterdim. Onun hikayesinden çok etkilendim' dedi. Türkiye'yi sadece haberlerden duymuş, bilmeyen birine böyle bir izlenim bıraktırmak çok hoşumuza gitti."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Yeliz Yeşilmen: Cem Yılmaz'ı komik bulmuyorumYeliz Yeşilmen: Cem Yılmaz'ı komik bulmuyorum
Yeni gelişme! Evrakları hazır... Yeni gelişme! Evrakları hazır...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Yılmaz, leylek, Prag Film Ödülleri, thy, yaren,

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarkan, müjdeyi böyle verdi! 10 yıl sonra 6 kardeş bir araya geldik

'10 yıl sonra 6 kardeş bir araya geldik'

Boyacı ve pazarcı gençlerin çektiği rap klibi sosyal medyayı salladı

Boyacı ve pazarcı gençlerin çektiği rap klibi sosyal medyayı salladı

“Baba Parası” filmine İzmir’de özel gala

“Baba Parası” filmine İzmir’de özel gala

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bırakarak listede birinci oldu

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesine yoğun ilgi

‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesine yoğun ilgi

Milyoner'e damga vuran soru! Hangi adda bir yemek vardır? Cırtımcırt, tırtımtırt, pırtımpırt, zırtımzırt

Damga vuran soru! Hangi adda bir yemek vardır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.