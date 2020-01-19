Leylekle kurduğu dostluğun anlatıldığı belgeseldeki balıkçı Yılmaz'a THY uçağında sürpriz

Prag'a gitmek için ilk defa uçağa binen Yılmaz, dönüş yolculuğu sırasında THY kabin ekibinin sürpriziyle karşılaştı. Kabin ekibi filmin birinci olmasından dolayı Yılmaz'ı tebrik etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçılık yapan 66 yaşındaki Yılmaz ile her yıl bahar aylarında köye gelen "Yaren" adlı leyleğin yaşadıklarını konu edinen film, Prag Film Ödülleri'nde finale kalan üç eserden biri oldu.

Yönetmen Doğansoysal, ödül törenine katılmak için Prag'a gidişlerinde de THY ekibinin kendilerine jest yaptığını belirterek, "THY ekibi, bir yastığın üzerine uçuş numarasını ve kendi imzalarına attılar. Sizin de bu jestinizin karşısında çok mutlu olduk. Ben de ekip arkadaşlarım ve kendi adıma birinci olan belgeselimizin senaryosunun bir kopyasını size hediye etmek istiyoruz." dedi.

Balıkçı Adem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seyahat dolayısıyla en son 50 sene önce gördüğü İstanbul'a geldiğini söyledi.

İlk kez uçak yolculuğu yaptığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Yılmaz, "Uçağa ilk bindiğimde bir hayli tedirgin oldum ama THY ekibinin sayesinde bu tedirginliğimi üstümden attım. Kabindeki arkadaşlar bize çok yardımcı oldu. Gidişte ve dönüşte THY'nin bizim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Ödül aldığımız için pasta getirmişler. Kendilerine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yılmaz, THY ile yaptığı uçuşta Yaren ismini verdiği leyleğinin yaşadığı zorlukları daha iyi anladığını dile getirerek, "Ben bile THY'nin uçağına binince bu kadar heyecanlanabiliyorsam Yaren her sene daha uzun mesafelere gidip gelirken kim bilir ne zorluklar, sıkıntılar yaşamıştır." ifadelerini kullandı.