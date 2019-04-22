Lezbiyen kertenkelenin nesli tükeniyor!

Sizin için listelediğimiz bu hayvanlara dikkatlice bakın. Yakın gelecekte kablumbağa DoDo gibi hiçbiri aramızda olmayabilir...
Geçtiğimiz günlerde türünün bilinen son dişisi olan Yangtze kaplumbağası, 90 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Bu ölümle beraber akıllara nesli tükenen diğer ilginç hayvanlar geldi. Yakın gelecekte belki yeni nesiller bu hayvanları sadece resimlerden görecek.
İşte nesli tükenen ilginç hayvanlar...
Fildişi avcıları nedeniyle, bir zamanlar 26 milyonda olan Afrika filinin nüfusu şimdi sadece 144.000.
NEREDE: Afrika ve Güney Asya
GERÇEK: En büyük kara memelisi haftada bir ton kaka üretir.
TEHLİKE: Hassas ve tehlike altında
2003 yılında bilimadamları tarafından birkaç tane solenodonun yaşadığı tespit edildi.
NEREDE: Küba ve Hispaniola.
GERÇEK: Yaygın bir söylenti gibi görünse de bu nadir memeliler ölümcül bir türdür. Özel modifiye dişleriyle avlarına zehir enjekte ederler...
TEHLİKE: Kritik olarak tehlike altında.
Pangolin, dünyanın en yasadışı ticareti yapılan memelisidir.
NEREDE: Orta ve Güney Afrika, Hindistan, Çin, Tayland, Burma, Endonezya ve Malezya
GERÇEK: Bu karınca yiyen, insan tırnaklarında bulunan keratin ile baştan ayağa örtülen tek memelidir.
TEHLİKE: Kritik olarak tehlike altında
Bu tür 1992'de keşfedildi. Bu nadir görülen öküz türü canlılar sadece Vietnam ve Laos'daki Annamite Dağları'nda yaşıyor.
NEREDE: Vietnam
GERÇEK: Asya Unicorn olarak da bilinir, çünkü keskin uçlu iki paralel boynuzu vardır, ki bunlar 20 cm uzunluğundadır.
TEHLİKE: Kritik olarak tehlike altında
Körfez Muturu az bulunan yunus ailesinden bir cinsdir. Bu tür, yasadışı avlanmalar nedeniyle gitgide azaldı. Şimdi dünyada sadece 30 tane var denilebilir.
NEREDE: Kaliforniya Körfezi
GERÇEK: Dünyanın nadir bulunan deniz memelileri, 1958'de keşfedildi, ancak şimdiden neslinin tükenmesinin eşiğinde.
TEHLİKE: Kritik olarak tehlike altında
Denizineği takımından olan bir deniz memelisi. Boyu 2.7 metre, ağırlığı 250–300 kg civarındadır.
NEREDE: Kıyı Doğu Afrika, Mercan Üçgeni
TEHLİKE: Hassas
Bu yüzyılın başından bu yana habitat kaybı ve avlanma nedeniyle nüfuslarında yüzde 95 düşüş oldu ve sayıları 2.000'e düştü.
NEREDE: Madagaskar
GERÇEK: Bu primatlar güneşe tapanlar olarak kabul edilir, çünkü kürklerinin çok daha ince olduğu için karınlarını ısıtmaları gerekir.
TEHLİKE: Kritik olarak tehlike altında
İsmini bütün bir kadın nüfusun erkeğe ihtiyaç duymadan üreme kabiliyeti nedeniyle aldı. New Mexico Whiptail Lizard olarak da bilinir. Şu an dünyanın sadece iki yerinde yaşıyor.
NEREDE: Arizona ve New Mexico, ABD
TEHDİT: Nadir
Hindistan cevizi yengeci, aynı zamanda soyguncu yengeç veya hurma hırsızı olarak da bilinen karasal bir keşiş yengeci türüdür. Tarihin en ünlü biyoloğu Charles Darwin, uzun bacakları bir metreye kadar çıkabildiği için onları “canavar” olarak nitelendirmişti. Etleri için aşırı miktarda avlandıkları için nesilleri tükenmekle karşı karşıyadır.
NEREDE: Hint ve Güney Pasifik Okyanusu adaları
TEHDİT: Tehlike altında
Yabanarısı yarasası, domuz burunlu yarasa da denir, Craseonycteridae familyasına mensup tek türdür. Yabanarısı yarasası, en küçük memeli hayvandır. Boyu 3 cm. ve ağırlığı 2 g. olur. Yabanarısı yarasası adını iri bir yabanarısı ile aynı boyda oluşundan alır. Diğer adını ise domuz burnunu andıran burnundan alır.
NEREDE: Tayland ve Myanmar
TEHLİKE: Hassas
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