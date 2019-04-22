Lezbiyen kertenkelenin nesli tükeniyor!

Sizin için listelediğimiz bu hayvanlara dikkatlice bakın. Yakın gelecekte kablumbağa DoDo gibi hiçbiri aramızda olmayabilir... Geçtiğimiz günlerde türünün bilinen son dişisi olan Yangtze kaplumbağası, 90 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Bu ölümle beraber akıllara nesli tükenen diğer ilginç hayvanlar geldi. Yakın gelecekte belki yeni nesiller bu hayvanları sadece resimlerden görecek. İşte nesli tükenen ilginç hayvanlar... 1. FİLLER Fildişi avcıları nedeniyle, bir zamanlar 26 milyonda olan Afrika filinin nüfusu şimdi sadece 144.000. NEREDE: Afrika ve Güney Asya GERÇEK: En büyük kara memelisi haftada bir ton kaka üretir. TEHLİKE: Hassas ve tehlike altında 2. SOLENODON (BÖCEK YİYEN BİR MEMELİ) 2003 yılında bilimadamları tarafından birkaç tane solenodonun yaşadığı tespit edildi. NEREDE: Küba ve Hispaniola. GERÇEK: Yaygın bir söylenti gibi görünse de bu nadir memeliler ölümcül bir türdür. Özel modifiye dişleriyle avlarına zehir enjekte ederler... TEHLİKE: Kritik olarak tehlike altında. 3. PANGOLİN (KARINCA YİYEN) Pangolin, dünyanın en yasadışı ticareti yapılan memelisidir. NEREDE: Orta ve Güney Afrika, Hindistan, Çin, Tayland, Burma, Endonezya ve Malezya Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Beyoğlu'nda yaşandı: Kavga ettiği kocasını bıçakladı Dünyanın plastikten kurtulmak için bulduğu umut verici 20 keşif

GERÇEK: Bu karınca yiyen, insan tırnaklarında bulunan keratin ile baştan ayağa örtülen tek memelidir. TEHLİKE: Kritik olarak tehlike altında 4. SAOLA Bu tür 1992'de keşfedildi. Bu nadir görülen öküz türü canlılar sadece Vietnam ve Laos'daki Annamite Dağları'nda yaşıyor. NEREDE: Vietnam GERÇEK: Asya Unicorn olarak da bilinir, çünkü keskin uçlu iki paralel boynuzu vardır, ki bunlar 20 cm uzunluğundadır. TEHLİKE: Kritik olarak tehlike altında 5. KÖRFEZ MUTURU (VAQUİTA) Körfez Muturu az bulunan yunus ailesinden bir cinsdir. Bu tür, yasadışı avlanmalar nedeniyle gitgide azaldı. Şimdi dünyada sadece 30 tane var denilebilir. NEREDE: Kaliforniya Körfezi GERÇEK: Dünyanın nadir bulunan deniz memelileri, 1958'de keşfedildi, ancak şimdiden neslinin tükenmesinin eşiğinde. TEHLİKE: Kritik olarak tehlike altında 6. DUGONG Denizineği takımından olan bir deniz memelisi. Boyu 2.7 metre, ağırlığı 250–300 kg civarındadır. NEREDE: Kıyı Doğu Afrika, Mercan Üçgeni TEHLİKE: Hassas 7. LEMUR Bu yüzyılın başından bu yana habitat kaybı ve avlanma nedeniyle nüfuslarında yüzde 95 düşüş oldu ve sayıları 2.000'e düştü.