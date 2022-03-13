Leziz bir kahvaltı için birbirinden pratik 6 tarif

"Kahvaltıda ne pişirsem?" sorusu pazar günlerinin en çok araştırılan sorularında oluyor. Pazar günleri sofranızda patates tava, salçalı sosis, domatesli yumurta gibi leziz olduğu kadar pratik tariflere yer verebilirsiniz.
3 adet büyük boy patates
2 adet yumurta
Kaşar peyniri
Karabiber
1 yemek kaşığı nişasta
Tuz
Sıvı yağ
Pul biber
Patatesleri rendeleyin, soğuk suyun içinde 5 dakika tutun. Ardından suyunu sıkın ve kaba alın. Üzerine nişasta ekleyin, karıştırın. 1 kasede baharat ve yumurtayı karıştırın. Çırpılan yumurtaları patatesle karıştırın ve tavaya 2 -3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirin ve harcın yarısını tavaya bastırarak yerleştirin. Arasına peynir koyun, kalan harcı da koyun ve kısık ateşte üstü kapalı pişirin. Pişirirken kapağı kapalı tutun. Afiyet olsun...
4 adet büyük kuru soğan
Pul biber
3 diş sarımsak
Karabiber
5- 6 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım demet taze nane
5 adet yumurta
Biraz kasar peyniri rendesi
Tuz
2 adet domates
Yarım demet maydanoz
Soğanların kabuklarını soyun ve yarım ay şeklinde doğrayın. Tavaya sıvı yağ dökün ve soğanı, sarımsağı ekleyin. Sotelemeye başlayın. Domatesin kabuklarını doğrayın ve ilave edip sotelemeye devam edin. Domatesler suyunu çekince karabiber, tuz, pul biber ve minik doğranmış maydanoz ve naneyi ekleyin. Karıştırın ve tavayı kapatıp pişmesini bekleyin. En son, rendelenen kaşar peynirini ekleyin ve 5-6 dakika daha pişirin.
1 büyük domates
Tuz karabiber kekik arzuya göre pul biber
1 diş sarımsak
Rende kaşar
1 yemek kaşığı tereyağı
1 -2 adet yumurta
Tereyağını teflon tavada eritin. Domatesleri dilim dilim kesin ve tavaya alın. Üzerlerine, rendelenmiş sarımsakları ilave edin. Domatesin alt kısmı kızardığında her domatesi çevirin ve üzerine baharatlardan serpiştirin. Ardından ortasına yumurta veya yumurtaları kırın ve domateslerin üzerine az miktarda kaşar rendesi serpip kaşar eriyene dek bekletin.
1 adet lavaş
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
Tuz
Süt, yumurta ve tuzu karıştırın. Ardından tereyağını kızdırın ve karışımı ilave edin. Lavaşı üzerlerine koyun ve kapağı kapatın. Ocağın altını kısın 1 dakika geçtiğinde ters çevirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve kapağı tekrar kapatın, dakika sonra hazırlanacaktır.
100 gr tereyağı ya da margarin(soğuk)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı biberiye
2 yemek kaşığı yoğurt
1 paket krema (200 ml)
100 gr beyaz peynir
10-12 adet kiraz domates
Soğuk yağı kare halinde kesin ve diğer malzemelerle karıştırın, hamur elde edin. Ancak fazla yoğurmayın çünkü yağ yumuşayabilir ve daha fazla un gerekebilir. Hamurları yuvarlak kalıba eşit olarak yayın. Kenarları hafif yukarı kaldırın. Hamuru çatal ile birkaç kez delin, üzerine krema ve beyaz peynir ilave edin. Kiraz domatesleri ikiye bölün ve üzerlerine dizin. Tuz, zeytinyağı ve biberiye gezdirin. Önceden ısıtılmış 200° fırında en az 50 dakika pişirin.
250 gram kokteyl sosis
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1-2 adet nane yaprağı (isteğe göre)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Sosislerin iki kenarına çarpı şeklinde çizikler atın. Tavanın içine zeytinyağı alın ve ısınınca salça ekleyin. Sonrasında sıcak su ve baharat ekleyin. 10 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun...
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