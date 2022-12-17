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Lezzet patlaması yaşatan Berliner tarifi! Berliner (Alman çöreği) nasıl yapılır?

17.12.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berliner en sevilen tatlılar arasında bulunuyor. Dışarıda bayılarak yenilen Berliner evde yapılamaz sanılıyorsanız yanılıyorsunuz. İçerisine zevkinize göre çikolata, fındık kreması, reçel veya marmelat koyabileceğiniz Berliner favori tatlınız olacak. Evde Berliner nasıl yapılır merak ediyorsanız bu Berliner tarifini uygulayabilirsiniz.

Lezzet patlaması yaşatan Berliner tarifi! Berliner (Alman çöreği) nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 12
Hazırlık Süresi 75dk
Pişirme Süresi 5dk
Kalori/Porsiyon 216kal

Berliner özenle mayalanan hamurun yağda kızartılması ile yapılan bir tatlı. Berliner yiyen herkesi kendine hayran bırakan bir lezzet. Üzerine dökülen bol pudra şekeri ile lezzetine lezzet katan bu tatlıyı kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 380 gram un (3 su bardağı)
  • 180 mililitre süt (oda sıcaklığında) (1 su bardağı)
  • 50 gram toz şeker (2.5 yemek kaşığı)
  • 1 paket instant maya
  • 40 gram yumuşak tereyağı (2 yemek kaşığı)
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 1 çimdik tuz
  • İçi için:
  • 2 su bardağı çilek marmelatı
  • Üzeri için:
  • 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri

TARİF

  • Hamur malzemelerini derin bir kapta ya da hamur yoğurucuda pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun.
  • Vestel buzdolabını maya ayarına getirin. Hamuru, mayalanması için üzeri kapalı bir şekilde 45 dakika dinlendirin. (Buzdolabınızda mayalama ayarı mevcut değilse oda sıcaklığında hamur iki katına çıkana dek mayalanmaya bırakın)
  • Mayalanan hamuru hafifçe unlanmış tezgahta merdane yardımı ile yarım santim kalınlığında açın ve bir bardak ile yuvarlak parçalar kesin.
  • Kestiğiniz yuvarlakları ikinci defa mayalanması için üzerini kapatıp 15-20 dakika daha mayalandırın.
  • Orta sıcaklıkta ısıttığınız sıvı yağda önlü arkalı olacak şekilde hamurları 5 dakika kızartın.
  • Kızaran hamurların içine dilediğiniz bir marmeladı sıkıp üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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