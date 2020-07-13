Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...

Genelde çalışma hayatlarımızın yoğunluğundan ve bitip tükenmek bilmeyen ev işlerinden yemek yapmaya vakit ayıramıyoruz. Ya pratik bir şeyler atıştırıyoruz ya da fast food tarzı yiyeceklere yöneliyoruz. Ama bu şekilde beslenmek uzun vadede sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu nedenle biz de sizler için hem sağlığınıza hem de kesenize faydalı üç tane farklı yemek tarifi hazırladık.

YOĞURTLU KABAK

Malzemeler:

3 orta boy kabak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1,5 çay kaşığı tuz

7 kaşık yoğurt

5-6 dal dereotu

Üzeri için, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve pul biber

Yapılışı

Kabakları soyup rendeledikten sonra büyükçe bir tavada pişirmeye başlıyoruz.

1 çay kaşı tuz ekliyoruz. Tuz, kabağın suyunu bırakmasına sebep olacaktır. Bu nedenle kabak fazla suyunu çekip rengi kahverengileşinceye kadar kavuruyoruz.

Ezdiğimiz sarımsakları da ekleyip 2-3 kere çeviriyoruz.

Ateşten alıp soğumaya bırakıyoruz.

Yoğurdu bir kaba alıp pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz.

İnce ince doğradığımız dereotunu ve yarım çay kaşığı tuzu yoğurda ekliyoruz.

Tüm malzemeleri kabakların üzerine döküp karıştırıyoruz.

Üzerine pul biber ve zeytinyağı dökerek servis edebilirsiniz.