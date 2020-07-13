Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...

Genelde çalışma hayatlarımızın yoğunluğundan ve bitip tükenmek bilmeyen ev işlerinden yemek yapmaya vakit ayıramıyoruz. Ya pratik bir şeyler atıştırıyoruz ya da fast food tarzı yiyeceklere yöneliyoruz. Ama bu şekilde beslenmek uzun vadede sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu nedenle biz de sizler için hem sağlığınıza hem de kesenize faydalı üç tane farklı yemek tarifi hazırladık.
Malzemeler:
3 orta boy kabak
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1,5 çay kaşığı tuz
7 kaşık yoğurt
5-6 dal dereotu
Üzeri için, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve pul biber
Yapılışı
Kabakları soyup rendeledikten sonra büyükçe bir tavada pişirmeye başlıyoruz.
1 çay kaşı tuz ekliyoruz. Tuz, kabağın suyunu bırakmasına sebep olacaktır. Bu nedenle kabak fazla suyunu çekip rengi kahverengileşinceye kadar kavuruyoruz.
Ezdiğimiz sarımsakları da ekleyip 2-3 kere çeviriyoruz.
Ateşten alıp soğumaya bırakıyoruz.
Yoğurdu bir kaba alıp pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz.
İnce ince doğradığımız dereotunu ve yarım çay kaşığı tuzu yoğurda ekliyoruz.
Tüm malzemeleri kabakların üzerine döküp karıştırıyoruz.
Üzerine pul biber ve zeytinyağı dökerek servis edebilirsiniz.
Malzemeler
6 enginar
1 havuç
2 avuç bezelye
1 kuru soğan
8 dal dereotu
1/2 bardak zeytinyağı
1/2 bardak su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Yapılışı
Soğan, patates ve havucu küp şeklinde doğruyoruz.
Soğanları zeytinyağında pembeleşene kadar kavuruyoruz.
Sonrasında havuç ve bezelyeleri de soğana ekliyoruz.
Enginarların çukur kısmı yukarı gelecek şekilde tencereye yerleştiriyoruz.
Tavadaki harcı bir kaşık yardımıyla enginarların içine dolduruyoruz.
Üzerine şekeri, baharatları ve önceden kıydığımız dereotunun yarısını ilave ediyoruz.
Suyu da ekleyip kaynayana kadar orta ateşte pişiriyoruz.
Kaynadıktan sonra enginarlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Bu aşamada çok enginarların aşırı pişmemesi gerekiyor.
Pişen enginarı bir servis tabağına alıp dereotu ile süslüyoruz.
Malzemeler
6 kemer patlıcanı
3 orta boy domates
4 orta boy soğan
10 diş sarımsak
1/2 çay bardağı zeytinyağı
8 sivri biber
1 çorba kaşığı şeker
Tuz
Karabiber
Kekik
Yapılışı
Patlıcanları alaca şekilde soyup zeytinyağı ve tuzla ovuyoruz.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika, arada çevirerek, pişiriyoruz.
Soğanları pembeleşene kadar kavuruyoruz.
Kestiğimiz biberleri ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.
Sonrasında şekeri de ilave edip karıştırıyoruz.
Pişmesine yakın ince ince doğradığımız sarımsakları da ekliyoruz.
Domatesleri rendeleyip 3 kaşık zeytinyağı ile karıştırarak elde ettiğimiz domates sosun yarısını soğanlı harca ekliyoruz.
Patlıcanların içini soğanlı karışımla dolduruyoruz.
Kalan domates sosunu patlıcanların üzerine döküyoruz.
Kısık ateşte 45 dakika pişiriyoruz.
Maydanozla süsleyip servis yapıyoruz.
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