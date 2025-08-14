YEMEK

Lezzet ve renk şöleni başladı! Gaziantep'te yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlarda: "Fiyatlar geçen yıl ile aynı"

Gastronomi şehri Gaziantep'in vazgeçilmezleri arasında yer alan yeni mahsul kurutmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı. Patlıcan, kabak ve biber gibi ürünlerden oluşan kurutmalıklar, hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsüyle vatandaşların ilgisini çekerken, fiyatların geçen yıla göre değişmemesi de yüzleri güldürdü. Yöresel mutfağın temel taşlarından olan kurutmalıklar, özellikle dolma yapımında yoğun olarak tercih ediliyor.

Sedef Karatay

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olan yeni mahsul kurutmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı. Patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları, her yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Lezzet ve renk şöleni başladı! Gaziantep te yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlarda: "Fiyatlar geçen yıl ile aynı" 1

Yöresel mutfağın vazgeçilmez malzemelerinden olan kurutmalıklar, özellikle dolma yapımında sıkça tercih ediliyor.

Lezzet ve renk şöleni başladı! Gaziantep te yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlarda: "Fiyatlar geçen yıl ile aynı" 2

HEM LEZZETİ HEM DE GÖRSEL ŞÖLENİYLE VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Pazar yerlerinde ve sokak tezgahlarında sergilenen kurutmalıklar, hem lezzeti hem de görsel şöleniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. İplere dizilmiş patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları, yerli turistlerin yanı sıra şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Lezzet ve renk şöleni başladı! Gaziantep te yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlarda: "Fiyatlar geçen yıl ile aynı" 3

"GEÇEN YILKİ FİYATLAR DEĞİŞMEDİ"

Kurutmalık fiyatlarının geçen yıl ile aynı kaldığını belirten satıcı Kenan Sefiloğlu, "Bu yıl patlıcan ipi 200 lira, biber 180-200 lira, kabak ise zahmetli hazırlık süreci nedeniyle 250 liradan satılıyor. Fiyatlarda geçen seneye göre bir değişiklik olmadı. Havanın sıcak gitmesi hem ürünün daha çabuk kurumasını sağladı hem de satışları artırdı" dedi.

Lezzet ve renk şöleni başladı! Gaziantep te yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlarda: "Fiyatlar geçen yıl ile aynı" 4

"FİYATLAR SABİT KALDI"

Esnaf Sefiloğlu, "Patlıcan, biber, acur, kabak gibi ürünlerin tamamı yeni mahsul. Yerli turistlerimiz ve burada yaşayan vatandaşlarımız, kurutma işlemiyle uğraşmamak için bu ürünleri taze olarak alıyor. Oğuzeli köylerinden getirilen ürünlerde fiyatlar geçen yıl ile aynı. Kuruluk, salçalık veya dolmalık ürünlerde herhangi bir değişiklik yok. Şu anda hasat dönemi olduğu için en yoğun satışın yaşandığı zaman Ağustos-Eylül ayları. Patlıcan, biber ve kabak en çok tercih edilenler arasında. Biberin acı ve tatlı çeşitleri bulunuyor. Yeşil biber kurutmalık, kırmızı biber ise genellikle salçalık olarak değerlendiriliyor. Kurutmalık iplerinde yaklaşık 50 adet ürün bulunuyor. Patlıcan ipi 200 lira, biber ipi 180-200 lira, kabak ipi ise 250 lira. Kabak fiyatının yüksek olmasının sebebi, tek tek soyulup tuzlanması ve zahmetli bir kurutma sürecinden geçmesi" dedi.

Lezzet ve renk şöleni başladı! Gaziantep te yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlarda: "Fiyatlar geçen yıl ile aynı" 5

"YERLİ TURİSTLER ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

Kurutmalıklara yoğun ilgi olduğunu söyleyen esnaf Sefiloğlu, "Yerli turistler ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Ağustos-Eylül aylarında memleketlerine dönmeden önce alışveriş yapan turistler, gelemeyenler için ise kargo ile gönderimi yapılıyor. Ekim, Kasım ve kış aylarında da kargo yoluyla satış devam ediyor. Fiyatlarda geçen yıla göre değişiklik olmaması alıcıların ilgisini artırıyor. Gelen müşteriler, 'Fiyatlar değişti mi?' diye sorduklarında, aynı olduğunu öğrenince memnuniyetle alışveriş yapıyor. Birçok kişi, 'Kurutmaya uğraşmaya değmez' diyerek ürünleri hazır kurutulmuş şekilde satın alıyor" diye konuştu.

Lezzet ve renk şöleni başladı! Gaziantep te yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlarda: "Fiyatlar geçen yıl ile aynı" 6

(İHA)

patlıcan Gaziantep biber kurutulmuş sebze
