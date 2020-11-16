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Lezzeti başka kabaklarda yok! Türkiye'nin her yerinden almaya geliyorlar

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.11.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Lezzeti başka kabaklarda yok! Türkiye'nin her yerinden almaya geliyorlar

Düzce bal kabağını ünü kent sınırlarını aştı. Meşhur lezzetinin tadı ise yetiştiği humuslu topraktan geliyor.

Toprak yapısıyla kendisine has bir tat ve aroma alarak Düzce kabağı diye anılmaya başlayan bal kabağının ünü her geçen gün giderek artıyor. Kabak tatlısından komposto ve trileçeye kadar birçok ürüne lezzet katan bal kabağı, sadece yetiştiği bölgede değil Türkiye’nin hemen hemen her yerinden ilgi görüyor.

'EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ TOPRAĞIN KİRLİ OLMASI'

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Düzce’de üreticilik yapan Hasan Kurt, Düzce’nin bal kabağını diğer kabaklardan ayıran en önemli özelliğinin yetiştiği toprak çeşidi olduğunu belirterek, “Düzce kabağının özelliği toprağın kirli olması, Batı Karadeniz’in toprakları verimli topraklardır. Her yerde kabak yetişir ama her toprak aynı tadı vermez. Kaliteli iyi kabağı gören müşteriler yakınlarına da tavsiye ediyor. Mühim olan çıkma kabak değil birinci sınıf kabak satmaları. Düzce’nin adının iyi duyulmasına yardımcı olur. Çoğunlukla benim müşterilerim Ereğli, Zonguldak, Akçakoca tarafından oluyor. Tabii ki bir alan memnun kalırsa arkadaşlarına da tavsiye diyor. Fiyatlar 1 liradan 2-3 liraya kadar çıkıyor. Bal kabağın tadı farklıdır, Çerkez Kabağının tadı farklıdır. Çerkez kabağı dediğimiz kestane içi gibi olur, lezzetli ve sert olur. Bal kabağı biraz yumuşak olur. Verimi daha fazla olduğu için insanlar bal kabağı yapar. Çerkez kabağı ufak olduğu için az tercih ediliyor” ifadelerinde bulundu.

'DÜZCE KABAĞINDAN YAPILAN TATLI YUMUŞACIK OLUYOR'

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Düzce kabağının çeşitli yemeklere lezzet kattığını belirten Kurt, “Düzce kabağından en güzel tatlı, komposto, trileçe yapılır. Ellerinde imkanı olan internete sorarak da kabaklarını değerlendirebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Düzce’nin bal kabağını severek tükettiğini ve herkesi bal kabağı almak için Düzce’ye davet ettiğini söyleyen Ömer Eymen Moral, “Ben kabak tatlısı yiyorum. Daha yumuşak olduğu için bal kabağını daha çok seviyorum. Hiçbir yerde Düzce’nin kabağı yok. Herkesi Düzce’nin kabağını almaya davet ediyorum” diye konuştu.

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