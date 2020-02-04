YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Şoklayıp yurt dışına göndermeye başladı

Lezzeti ülke sınırlarını aştı! Şoklayıp yurt dışına göndermeye başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Siirt’te gece saatlerinde büyük bir emekle hazırlanarak özel yapılan kuyularda pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabı, yaklaşık bir asırdır kentin vazgeçilmeyen lezzetleri arasında yer alıyor. Bu tada yurt dışından bile rağbet gösteriliyor.

Etin özel kuyularda pişirilmesiyle yapılan ve yaklaşık bir asırlık tarihiyle önemli bir kültür haline gelen Siirt büryan kebabının lezzeti dünyaya yayıldı. Özel yapılan kuyularda ateşte yaklaşık 1 buçuk 2 saatte pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabına yurt dışından da yoğun talep gösteriliyor.

ŞOKLAYIP YURT DIŞINA BİLE GÖNDERİYORLAR

Büryan ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve bir metre genişliğindeki kuyularda kuzu etinin 02.30'da yakılan odun ateşinde 2 saat pişirilmesiyle hazırlandığını söyledi. Kayaalp, "Yaz kış bu yemeği Siirt halkına sunmaktayız. Tabi ki Türkiye’nin her yerinde Siirtli hemşehrilerimiz var. Yurt dışında da olsun bu hemşehrilerimiz büryan özlemi çektiği vakit Siirt’te geliyorlar. Ayrıca büryanı yurt dışına Türkiye’nin çeşitli illerine de göndermekteyiz. Bunu bir müddet şokladıktan sonra yurt dışına veya Türkiye’nin farklı illerine göndermekteyiz. Büryan kebabımız yurt dışında da büyük bir rağbet gördü. Yurt dışına gönderdiğimiz büryanların tadına bakanlar tekrar tekrar istiyorlar” dedi.

İstanbul’da yaşan Gülten Demir adlı müşteri, büryandaki lezzetin hiçbir yemekte olmadığını söyledi. Demir, “İstanbul’dan geliyorum. Siirtliyim. Büryanı orada da yiyorum ama buradaki büryan gibi değil. Buradaki lezzet bambaşka. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

Onur Can Amcaoğlu adlı müşteri ise her sabah geldiklerini ve kahvaltıda büryan yediklerini söyledi. Demir, "Eşsiz lezzet, vazgeçemiyoruz büryandan. Dışarıdan gelen insanlara tavsiye ediyoruz, gayet beğeniyorlar. İstanbul, Bursa, Ankara’da yakınlarımız var. Buradan paketleyip onlara gönderiyoruz, çok beğeniyorlar” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir tek ölüme çare değil! Her gün 1 bardak içince...Bir tek ölüme çare değil! Her gün 1 bardak içince...
PARTNER Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
Hepimiz sağlıklı biliyorduk ama...Hepimiz sağlıklı biliyorduk ama...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büryan kebabı, siirt büryan kebabı, siirt yemekleri,

En Çok Okunan Haberler

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Survivor 2020'de sürpriz isim!

Survivor 2020'de sürpriz isim!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

Yasak Elma'da şok kavga: Kocamı ayarttın

Yasak Elma'da şok kavga: Kocamı ayarttın

Mucize Doktor'da Ali Vefa'dan Ferman'ı kurtarma planı!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'dan Ferman'ı kurtarma planı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeli?

Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeli?

Burada her şey organik! Yöresel lezzetler tüketiciyle buluşuyor

Burada her şey organik!

Sandığınız kadar sağlıklı olmayan 5 yiyecek

Hepimiz sağlıklı biliyorduk ama...

Demir eksikliğine ne iyi gelir? İlaç niyetine 10 besin

Demir eksikliğine ne iyi gelir? İlaç niyetine 10 besin

Kışın kilo almamak için yapmanız gereken 7 şey

Kışın bu 7 kuralı uygulayın iğne ipliğe dönün!

Kabızlığa ne iyi gelir diyenler için kabızlığa anında çözüm!

Kabızlığa anında çözüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.