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Lezzetin hakkını verelim: Diğerlerinin gölgesinde kalan leziz Bolu köftesi tarifi

28.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzet diyarlarımızdan biri olan Bolu, birbirinden farklı tariflerle masalarımızı donatıyor. Aşçılığın ana yurdu diyebileceğimiz Bolu, her yemeğiyle tadanları etkilemeyi başarıyor. Çorbalarıyla, kebaplarıyla, tatlılarıyla öne çıkan şehrimiz, Bolu köftesiyle de damakları şenlendiriyor. İşte birbirinden farklı lezzetler arasında çok da yer verilmeyen ve diğerlerinin gölgesinde kalan leziz Bolu köftesi tarifi...

Lezzetin hakkını verelim: Diğerlerinin gölgesinde kalan leziz Bolu köftesi tarifi

Çoğu şehrin kendine ait bir köfte tarifi bulunuyor. Ancak konu Bolu olduğunda ve köfte de bu yöreye ait olduğunda işler değişiyor. Yanındaki eşlikçileriyle, köftesinin hazırlanışıyla ve içerisindeki özel peyniriyle damaklarda unutulmayacak bir tat bırakıyor. Mengen köftesi olarak da bilinen bu köfte, ismi söylendiğinde bile bizleri acıktırmaya yetiyor. Hem göze hem damağa hitap eden Bolu köftesini Bolu'nun birbirinden güzel yemekleri arasında es geçebiliyoruz. İşte diğerlerinin gölgesinde kalan leziz Bolu köftesi tarifi...

BOLU KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram kıyma (dana ve kuzu karışık)

  • Önceki günden kalan 2 dilim ekmek

  • 3 adet soğan

  • 5-6 dal maydanoz

  • 3 diş sarımsak

  • 2 çorba kaşığı rendelenmiş Mengen peyniri

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle bu köftenin lezzetinde en önemli noktalardan biri kıyma harcınızı dinlendirmeniz.

  • Eğer vaktiniz varsa bu karışımı geceden hazırlayıp buzdolabında bekletin.

  • Köfte için soğanları ince bir şekilde doğrayın ve sarımsakları rendeleyin.

  • Kıymanızı geniş bir kaba aldıktan sonra soğan ve sarımsakları kıymanın içine ekleyin.

  • Bu karışıma yumurtayı ve kıyılmış maydanozu da ilave edin.

  • Ekmek dilimlerini robottan geçirip kıymaya ekleyin.

  • Tuzu ve baharatları da bu karışıma ekledikten sonra yoğurmaya başlayın.

  • Bir süre yoğurduğunuz kıymaya rendelemiş olduğunuz Mengen peynirini ilave ederek yoğurmaya devam edin.

  • Eğer aynı gün pişirmek için yapıyorsanız harcın üzerini kapatarak en az 30 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakın.

  • Dinlendirdiğiniz harca şekil vermek için cevizden büyük parçalar alın.

  • Bu köftenin şekli yassı olmalı, buna göre köftenize şekil verebilirsiniz.

  • Köftenizi kızartmak için ızgara veya tava tercih edin.

  • İçinde kuzu kıyması da olduğu için tavaya yağ koymanıza gerek kalmayabilir.

  • Servis tabağına aldığınız köfteleri tercihe göre ızgara edilmiş domates, halka soğan, sivri biberle veya piyazla sunabilirsiniz.


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