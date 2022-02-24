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Lezzetine bayılacağınız bir tarif: Gülüt keki

23.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarifin içerisinde mısır ununun yer aldığını duyunca çok şaşıracağınızı biliyoruz. Ancak bu tarif diğer keklere hiç benzemiyor. İçerisinde yer alan mısır unu sayesinde eşsiz bir tarif ortaya çıkıyor. Keki her türlü sevenlerin bu lezzete de bayılacağına inanıyoruz. İsteğe göre üzerine fındık, ceviz veya susam da eklenebiliyor. Sizin için mısır unlu kekin tarifini hazırladık. İşte tarif hakkında detaylar...

Lezzetine bayılacağınız bir tarif: Gülüt keki

Bir zamanlar bir televizyon dizisinde de yapımına rastlanan bu tarif çok merak ediliyordu. Biz de merakınızı giderebilmek adına bu tarifi araştırdık. Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti olan kekler, çeşitli tarifleriyle karşımıza çıkıyor. Sivas yöresine özgü olan bu sapsarı kek de misafirleri ağırlarken sofranıza farklılık katacak. Süngerimsi yumuşaklıkta olan bu kek, yumuşaklığıyla adeta kendisine hayran bırakıyor. ''Mısır unuyla da kek mi yapılır?'' diyorsanız yanılıyorsunuz. Yöresel tarifler arsında yerini alan gülüt keki, güzel bir ikramlık tarifi. Üstelik yapımı da çok kolay ve pratik. İçerisinde bulunan malzemelerinin de hafif oluşu keki daha yenilebilir hale getiriyor. Peki bu lezzet nasıl mısır unuyla elde edilebiliyor? işte tarif hakkındaki tüm detaylar...

GÜLÜT KEKİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta

  • 1,5 su bardağı toz şeker

  • 1,5 su bardağı mısır unu

  • 1,5 su bardağı beyaz un

  • 1,5 su bardağı süt

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 1 paket vanilya

  • 2 paket kabartma tozu

  • İsteğe göre yarım portakal suyu veya 1 kaşık limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Bütün malzemeleri oda sıcaklığına getirin.

  • Derin bir kaba ilk olarak şeker ve yumurtayı alın.

  • Yumurta köpük köpük oluncaya dek iyice çırpın.

  • Ardından sıvı yağı ve sütü ekleyerek karıştırın.

  • Daha sonra mısır ununu ve beyaz unu ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Her iki unu da elemeye özen gösterin.

  • Oluşan hamurun içerisine vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek karıştırın.

  • Arzuya göre portakal veya limon suyunu ekleyin.

  • Kare veya dikdörtgen borcamın tabanını güzelce yağlayın.

  • Yaptığınız kek harcını borcama boşaltın.

  • İsteğe bağlı olarak harcın üzerine ceviz, fındık veya mavi haşhaş ekleyebilirsiniz.

  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar iyice pişirin.

  • Pişen kekinizi fırından alın ve soğumaya bırakın.

  • Soğuyan keki kare dilimler halinde sunabilirsiniz.


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