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Lezzetine hayran kalacağınız cennet çorbası tarifi! Tam kıvamında cennet çorbası nasıl yapılır?

05.04.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorbalar akşam yemeğinde içimizi ısıtıyor. Klasik çorba tariflerinden sıkılanlar ve bu akşam hangi çorbayı pişirsem diye düşünenlerdenseniz bu tarife şans verebilirsiniz. Cennet çorbası tarifi enfes lezzeti ve pürüzsüz kıvamıyla içen herkesin favori çorba lezzetleri arasına giriyor.

Lezzetine hayran kalacağınız cennet çorbası tarifi! Tam kıvamında cennet çorbası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 159kal

Cennet çorbası akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olabilecek bir lezzete sahip. Patates ve soğan kullanılarak yapılan bu enfes çorbayı herkesin denemesi gerekiyor. Cennet çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife bakabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 adet orta boy patates
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 su bardağı tavuk suyu
  • 4 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Üzeri için:
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

TARİF

  • Derin bir tencerede tereyağını eritin.
  • Erimiş tereyağının üzerine mısır unu ilave edip karıştırarak yaklaşık 3 dakika kavurun.
  • Mısır ununa soğan, patates ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha kavurun.
  • Sebzelerin üzerine tavuk suyu ve sıcak su ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
  • Sebzeler yumuşayınca, bir blenderla pürüzsüz hale getirin. Çorba bu aşamada size yoğun kıvamlı gelirse, sıcak su ilavesi yapabilirsiniz.
  • Çorbayı birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatın. Ayrı bir tavada kızdırdığınız sıvı yağın üzerine toz kırmızı biber ekleyin ve çorbayı servis ederken üzerine dökün.

AFİYET OLSUN!

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Tadına doyum olmayan dört kaşık çorbası tarifiTadına doyum olmayan dört kaşık çorbası tarifi
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