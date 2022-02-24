YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Lezzetiyle damaklar şenlenecek: Bursa cantık pidesi tarifi

Lezzetiyle damaklar şenlenecek: Bursa cantık pidesi tarifi

24.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cantık pidesi, Bursa'ya özgü leziz bir pide türü. Peki bu leziz cantık pidesini yapmak için gereken malzemeler nelerdir? Pidenin tarifi nasıl uygulanır? En önemlisi de, cantik pidesinin yapımın da dikkat edilmesi gereken hususlar ve püf noktalar nelerdir? İşte size tüm cevaplar!

Lezzetiyle damaklar şenlenecek: Bursa cantık pidesi tarifi

Cantik pidesi, Bursa şehrine has muhteşem bir lezzet. Damakta iz bırakan küçük pide, kıymalı zengin bir içeriğe sahip olmasıyla biliniyor. Tadanlarda tekrar tekrar yeme hissi yaratıyor. Her öğün tüketebileceğiniz bu zengin içerikli pide çeşidini siz de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Göze hoşa gelen görüntüsü, sizde yapımının zor olduğu izlenimini yaratabilir. Ancak cantık pidesini yaklaşık olarak 1-1,5 saat içinde kolaylıkla hazırlayıp sofranızda yer verebilirsiniz.

CANTIK PİDESİ TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 5 su bardağı un

  • 1 çay bardağı süt

  • 2 su bardağı ılık su

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı tuz (tercihinize göre azaltılıp, artırabilirsiniz)

  • 1 paket instant maya

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta beyazı

HAMURU TOPLAMAK İÇİN

  • 4 yemek kaşığı un

KIYMALI HARCI İÇİN

  • 300 gram kıyma

  • 1 adet küçük küp şeklinde doğranmış kapya biber

  • 6 adet ince doğranmış yeşil köy biberi

  • 2 adet küp doğranmış kuru soğan

  • 2 adet küp doğranmış domates

  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • Yarım yemek kaşığı kuru kekik

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

KENARLARINA SÜRMEK İÇİN

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak bir kabın içinde; toz şeker, maya, süt ve ılık sütü karıştırın.

  • Ardından mayanın aktif hale gelmesi için üzerini kapatın ve 5 dakika bekletin.

  • Bekleme sonrası üzerine sıvı yağı, tuzu ve yumurta akını ekleyip yeniden karıştırın.

  • Farklı bir geniş kabın içinde unu, ortası havuz oluşturacak biçimde açın.

  • Karışımı buna dahil edip, yoğurun.

  • Yoğurma işleminin ardından üzerini streçle kapatın.

  • Mayalanması için 45 dakika beklemeye bırakın.

  • Hamurun mayalanmasını beklerken kıyma harcının malzemelerini bir kabın içinde karıştırın.

  • Mayalanma süreci tamamlanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler alın ve unlu tezgahta bezeleri yuvarlayarak açın.

  • Pişirme kağıdının olduğu fırın tepsisine, hamurlar birbirine yapışmayacak aralıkta koyun.

  • Yağladığınız ellerinizle, her bir bezeyi parmaklarınızla biraz daha açın. Kenarlarının yüksekte kalmasına özen gösterin.

  • Kıyma harcını hamurların ortasına yerleştirin ve yumurta sarısı-yağ karışımını hamurların kenarına sürün.

  • Ardından önceden 200 derece ısıtılmış fırında pidelerinizi pişirebilir üzerine kaşar rendesi ilave edebilirsiniz.

  • 20-25 dakika sonra pidenizi servis edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolayca hazırlanacak taze taze lavaş ekmeğiyle sofralara lezzet katın!Kolayca hazırlanacak taze taze lavaş ekmeğiyle sofralara lezzet katın!
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Hamur açmadan şahane bir börek yapın: Soğanlı Girit böreği

Hamur açmadan şahane bir börek yapın: Soğanlı Girit böreği

Protein deposu kahvaltı tarifi

Protein deposu kahvaltı tarifi

Elma tarçın ikilisine aşık olanlar bu şekersiz tarife bayılacaksınız

Elma tarçın ikilisine aşık olanlar bu şekersiz tarife bayılacaksınız

Kolay pasta tarifi arıyorsanız hemen yapın: Muzlu kedidili pasta tarifi

Kolay pasta tarifi arıyorsanız hemen yapın: Muzlu kedidili pasta tarifi

İlginizi Çekebilir

Bildiğiniz her şeyi unutun! Aslında tüketmeniz gereken...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Aslında tüketmeniz gereken...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.