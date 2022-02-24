Lezzetiyle damaklar şenlenecek: Bursa cantık pidesi tarifi

Cantik pidesi, Bursa şehrine has muhteşem bir lezzet. Damakta iz bırakan küçük pide, kıymalı zengin bir içeriğe sahip olmasıyla biliniyor. Tadanlarda tekrar tekrar yeme hissi yaratıyor. Her öğün tüketebileceğiniz bu zengin içerikli pide çeşidini siz de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Göze hoşa gelen görüntüsü, sizde yapımının zor olduğu izlenimini yaratabilir. Ancak cantık pidesini yaklaşık olarak 1-1,5 saat içinde kolaylıkla hazırlayıp sofranızda yer verebilirsiniz.
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
5 su bardağı un
1 çay bardağı süt
2 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı tuz (tercihinize göre azaltılıp, artırabilirsiniz)
1 paket instant maya
Yarım çay bardağı sıvı yağ
HAMURU TOPLAMAK İÇİN
KIYMALI HARCI İÇİN
300 gram kıyma
1 adet küçük küp şeklinde doğranmış kapya biber
6 adet ince doğranmış yeşil köy biberi
2 adet küp doğranmış kuru soğan
2 adet küp doğranmış domates
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
Yarım yemek kaşığı kuru kekik
KENARLARINA SÜRMEK İÇİN
1 adet yumurta sarısı
HAZIRLANIŞI
İlk olarak bir kabın içinde; toz şeker, maya, süt ve ılık sütü karıştırın.
Ardından mayanın aktif hale gelmesi için üzerini kapatın ve 5 dakika bekletin.
Bekleme sonrası üzerine sıvı yağı, tuzu ve yumurta akını ekleyip yeniden karıştırın.
Farklı bir geniş kabın içinde unu, ortası havuz oluşturacak biçimde açın.
Karışımı buna dahil edip, yoğurun.
Yoğurma işleminin ardından üzerini streçle kapatın.
Mayalanması için 45 dakika beklemeye bırakın.
Hamurun mayalanmasını beklerken kıyma harcının malzemelerini bir kabın içinde karıştırın.
Mayalanma süreci tamamlanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler alın ve unlu tezgahta bezeleri yuvarlayarak açın.
Pişirme kağıdının olduğu fırın tepsisine, hamurlar birbirine yapışmayacak aralıkta koyun.
Yağladığınız ellerinizle, her bir bezeyi parmaklarınızla biraz daha açın. Kenarlarının yüksekte kalmasına özen gösterin.
Kıyma harcını hamurların ortasına yerleştirin ve yumurta sarısı-yağ karışımını hamurların kenarına sürün.
Ardından önceden 200 derece ısıtılmış fırında pidelerinizi pişirebilir üzerine kaşar rendesi ilave edebilirsiniz.
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