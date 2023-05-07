Lezzetiyle tatile çıkartan zeytinyağlı taze fasulye tarifi! Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?

Zeytinyağlı taze fasulye bahar ve yaz aylarının en sağlıklı yemekleri arasında yer alıyor. Yazlık hissiyatı veren zeytinyağlı taze fasulye domatesli pirinç pilavıyla enfes bir uyum sağlıyor. Zeytinyağlı taze fasulye tarifinin kesinlikle denenmesi gerekiyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.