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Lezzetli bir tabak: Renkli bulgur köftesi tarifi

28.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de mutfağa girince hep aynı yemekleri yapmaktan sıkıldınız mı? Eğer sıkıldıysanız tam size göre bir tarifimiz var: Renkli bulgur köftesi tarifi. Bildiğiniz standart köfte tariflerinden biraz uzaklaşıp sebze ve baharatlarla renk verilen, hem göze hem damağa hitap edecek köfteleri yapması ise sanılanın aksine hiç zor değil.

Lezzetli bir tabak: Renkli bulgur köftesi tarifi

Pek çok çocuk ıspanak, pancar gibi sebzeleri yemekte zorluk çekiyor. Ancak bu tarifle sebzeleri rahatlıkla, hatta severek yiyeceklerinden emin olabilirsiniz. Üstelik bulgur ve sebzelerden oluşan bu lezzet oldukça da besleyici. Aynı sunum tabağı içinde hem sebze, yoğurt, baharat hem bulgur lezzeti buluşuyor. Tabii ki ortaya nefis bir lezzet çıkıyor. İşte renkli bulgur köftesi tarifi.

RENKLİ BULGUR KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı köftelik bulgur

  • 1 su bardağı irmik

  • 4.5 su bardağı sıcak su

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı un

  • 2 tatlı kaşığı tuz

  • 500 gram ıspanak

  • 1 kırmızı pancar

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

SOS İÇİN

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

ÜZERİ İÇİN

  • Yoğurt

  • Sarımsak

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir kabın içerisine 2 su bardağı köftelik bulguru ve 1 su bardağı irmiği dökün.

  • Bulgur ve irmiği özleşene kadar karıştırın.

  • Üzerine 4.5 su bardağı kaynar su ekleyin. Karıştırarak üzerini bir bezle kapatın ve 10 dakika dinlendirin.

  • 10 dakika sonra harcın içine 2 yumurta, 1 su bardağı un ve 2 tatlı kaşığı tuz ekleyin.

  • Harç birbiriyle özleşene kadar yoğurun.

  • Yoğurduğunuz harcı üç eşit parçaya ayırın.

  • Ispanakların yaprak kısmını ayıklayıp yıkadıktan sonra rondoda çekin.

  • Kırmızı pancarı soyup temizledikten sonra rendenin en ince doğrayan kısmından geçirin.

  • Üçe böldüğünüz harcın bir kısmına zerdeçal ekleyip yoğurdun.

  • Bir kısmına rondodan geçirdiğiniz ıspanağı ekleyip yoğurdun.

  • Son parçasına da rendelediğiniz kırmızı pancarı ekleyip yoğurun.

  • Harçtan parçalar kopararak istediğiniz büyüklükte yuvarlayın. Elinizi ıslatarak yaparsanız işiniz kolaylaşacak.

  • Bir tencereye su ve az miktar tuz ekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp içine köfteleri atın.

  • Pancarlı olan köfteyi ayrı bir tencerede pişirin.

  • Köfteler 10-15 dakika kaynadıktan sonra tencereden alın.

  • Tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı domates salçası koyup kavurun.

  • Sarımsakları ezip yoğurtla karıştırın ve köftelerin üzerine dökün.

  • Tavadaki sosu da yoğurdun üzerine gezdirin.

  • İsterseniz üzerini farklı baharatlarla zenginleştirebilirsiniz.


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