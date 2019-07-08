Lezzetli bir yaz tarifi: Pikan cevizli tarçınlı kek

Çay ya da kahvenizin yanına lezzetli bir eşlikçi arıyorsanız bu tarif tam da size göre...
Malzemeler:
100 gr pikan cevizi
3 yumurta
100 gr un
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kabartma tozu
Hazırlanışı
Pikan cevizlerini bir kapta küçük parçalara ayırın
Diğer tüm malzemeleri mikser yardımı ile iyice karışana kadar 5-6 dakika boyunca karıştırın
Ufalanmış pikan cevizlerini karışıma ekleyin
Karışımı, yağlanmış kare tart kalıbına dökün
175 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin
Soğumasını bekleyin
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