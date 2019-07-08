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Lezzetli bir yaz tarifi: Pikan cevizli tarçınlı kek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 08.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

Tatlının hayatlarımızdaki önemi kuşkusuz yadsınamaz. Doğum günleri, yıl dönümleri, kutlamalar. Her özel gün tatlıyla taçlandırılır. Çay saatlerinizi bu tarifle çok daha özel kılabilirsiniz.

Lezzetli bir yaz tarifi: Pikan cevizli tarçınlı kek

Çay ya da kahvenizin yanına lezzetli bir eşlikçi arıyorsanız bu tarif tam da size göre...

Malzemeler:
100 gr pikan cevizi
3 yumurta
100 gr un
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı
Pikan cevizlerini bir kapta küçük parçalara ayırın
Diğer tüm malzemeleri mikser yardımı ile iyice karışana kadar 5-6 dakika boyunca karıştırın
Ufalanmış pikan cevizlerini karışıma ekleyin
Karışımı, yağlanmış kare tart kalıbına dökün
175 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin
Soğumasını bekleyin


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