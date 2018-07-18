Lezzetli ve sağlıklı yemeklerin minik kahramanı bezelye ile yapabileceğiniz 6 yemek

1. Bezelye çorbası



Akşam yemeğine bu protein deposu çorba ile başlamak isteyenler en doğru seçimi yapmış demektir. Bezelyenin yemeğine epey alışkınız da çorbasını pek bilmiyoruz. Bilen de bu lezzetten hiçbir zaman geri kalmak istemiyor. Detayları için tıklayın.

2. Bezelye yemeği tarifi



Hem akşam yemeklerinde hem de öğle yemeklerinde sağlıklı beslenmek ve fit kalmak için özellikle sebze tüketmek önerilir. Hazırlayacağınız lezzetli ve sağlıklı sebze yemeklerinin arasında muhteşem lezzeti ile bezelye yemeği de bulunuyor. Tarifin detayları için tıklayın.

3. Kabuksuz bezelye kişi



Leziz, besleyici ve doyurucu bir yemek. Demenizi tavsiye ediyoruz. Detayları için tıklayın.

4. Zeytinyağlı enginarlı bezelye

Yaz aylarının güzide sebzelerinin buluştuğu şaheser; Zeytinyağlı enginarlı bezelye! Tarifin detayları için tıklayın.

5. Yoğurtlu bezelye salatası

Vitamin deposu bezelye salatası ile midenize bayram ettirmeye hazır mısınız? Detaylar için tıklayın.

6 Bezelye konservesi

Konserve bezelye yemeği için konserveleri evde kendiniz hazırlayın! Hem pratik hem sağlıklı. Detaylar için tıklayın.