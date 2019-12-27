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  4. LG 2020 Soundbar Serisini CES 2020'de Tanıtacak

LG 2020 Soundbar Serisini CES 2020'de Tanıtacak

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

LG, CES 2020'de yeni Soundbar serisini tanıtacak.

LG 2020 Soundbar Serisini CES 2020'de Tanıtacak

LG’nin yeni Soundbar modelleri gerçeğe yakın ses vaat ediyor. LG, Meridian Audio ile uzun zamandır devam eden ortaklığını devam ettiriyor. LG 2020 Soundbar serisi, ses alanını genişletiyor ve öne çıkan enstrüman ve vokallerin ses algısını yükseltiyor. Ayrıca, 2020 serisinin çoğunluğu Dolby Atmos ve DTS: X'i destekliyor.

Yapay zeka desteği

LG Premium Soundbar için yeni olan AI Oda Kalibrasyonu, çıkışı odanın belirli özelliklerine otomatik olarak uyarlıyor. Bu gelişmiş modeller kendi kendini kalibre ediyor, tonları tanıyor ve analiz edebiliyor. Bu teknoloji, kullanıcıların, Dolby Atmos veya DTS: X ile yönetilen içerikleri oynatırken birden çok yönden geliyormuş gibi görünen surround sese ulaşılmasını sağlıyor. Ayrıca LG’nin Premium Soundbarları, geleneksel dosya biçimlerini stüdyoya yakın kaliteye yükselten işleme algoritmasına sahip.

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LG’nin yeni Soundbar serisinde SPK8 Kablosuz Hoperlör Kiti aracılığıyla 4K Pass sunuluyor. Ayrıca, 2020 serisinde daha fazla modele yerleştirilen Google Asistan ile, kullanıcılar akıllı ev cihazlarını LG Soundbarları aracılığıyla konuşma sesleri ile kontrol edebiliyorlar. Kullanıcılar, harici cihazları doğrudan eARC uyumlu TV'lerine de bağlayabiliyor ve Dolby True HD veya DTS Master Audio gibi yüksek çözünürlüklü ses formatlarını çalabiliyorlar.

CES İnovasyon Ödülü

Premium modeller SN9YG ve SN11RG, gelişmiş ses kalitesi ve kullanılabilirliği ile tanınırken, serinin amiral gemisi SN11RG, 360 derece işitsel deneyim için ileri ve yukarı ateşleme sesi sağlayan iki kablosuz arka hoparlörle birlikte 7.1.4 kanallı bir sistem.

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Anahtar Kelimeler:
CES 2020 hoparlör LG Soundbar LG

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