TREND

LG’den iki ekranlı telefon gelebilir

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 19.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

MWC 2019’un başlamasına az bir süre kaldı ve son günlerde özellikle katlanabilir telefonlar üzerine sızıntı haberler arka arkaya geliyor. Samsung’un MWC öncesinde, 20 Şubat’ta bir etkinlik gerçekleştireceği kesinleşti. Görünüşe göre LG’nin de bazı planları var.

LG’den iki ekranlı telefon gelebilir

Bunlardan bir tanesi de iki ekranlı telefon planı.

Samsung’un ardından LG’nin de katlanabilir telefon tanıtımı yapması bekleniyor. Gelen yeni bilgilere göre LG’nin tanıtacağı başka telefonlar da olacak ve onlardan bir tanesinde “iki ekran” olabilirmiş.

“İki ekran derken, nasıl yani?” diye sorabilirsiniz. Açıkçası biz de merak ediyoruz ve şu an eldeki bilgilerden yola çıkarsak, ikinci ekranın “eklenebilir ekran” olması gündemde.

Bildiğiniz gibi LG’nin yakın zamanda akıllı telefonları için ürettiği bir takım aksesuarlar vardı. Kamera tarafından hoparlör tarafına kadar pek çok yan ürün hazırlamıştı. Şimdi de sıra ekrana gelmişe benziyor. Belki de ana ekranda dizi izlerken eklenebilir ekranla da mesajlaşmamız ya da internette gezintiye çıkmamız hedefleniyordur? Merak edilen bir diğer konu da bu “ek” ekranın ne kadar fiyata satılacağı. Pek ucuz olmaz herhalde.

Bird Box akımında yeni perde: Gözleri kapalı dövme yaptı. Sonuç…

PARTNERKolundan çıkanlar şoke etti!Kolundan çıkanlar şoke etti!
Mortal Kombat 11 kapalı beta doğrulandı! Mortal Kombat 11 kapalı beta doğrulandı!
LG G8 hakkında tüm detaylarLG G8 hakkında tüm detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

IMDB puanına göre son 10 yıl içinde çekilen en iyi 10 Türk dizisi!

IMDB puanına göre son 10 yıl içinde çekilen en iyi 10 Türk dizisi!

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xbox Game Pass kütüphanesi genişlemeye devam ediyor

Xbox Game Pass kütüphanesi genişlemeye devam ediyor

Xperia XZ4 ne zaman tanıtılacak?

Xperia XZ4 ne zaman tanıtılacak?

Netflix fiyatları zamlandı!

Netflix fiyatları zamlandı!

HP’nin yeni canavarı inceleme altında

HP’nin yeni canavarı inceleme altında

Mortal Kombat 11 kapalı beta doğrulandı!

Mortal Kombat 11 kapalı beta doğrulandı!

LG G8 hakkında tüm detaylar

LG G8 hakkında tüm detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.