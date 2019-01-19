LG’den iki ekranlı telefon gelebilir

Bunlardan bir tanesi de iki ekranlı telefon planı.

Samsung’un ardından LG’nin de katlanabilir telefon tanıtımı yapması bekleniyor. Gelen yeni bilgilere göre LG’nin tanıtacağı başka telefonlar da olacak ve onlardan bir tanesinde “iki ekran” olabilirmiş.

“İki ekran derken, nasıl yani?” diye sorabilirsiniz. Açıkçası biz de merak ediyoruz ve şu an eldeki bilgilerden yola çıkarsak, ikinci ekranın “eklenebilir ekran” olması gündemde.

Bildiğiniz gibi LG’nin yakın zamanda akıllı telefonları için ürettiği bir takım aksesuarlar vardı. Kamera tarafından hoparlör tarafına kadar pek çok yan ürün hazırlamıştı. Şimdi de sıra ekrana gelmişe benziyor. Belki de ana ekranda dizi izlerken eklenebilir ekranla da mesajlaşmamız ya da internette gezintiye çıkmamız hedefleniyordur? Merak edilen bir diğer konu da bu “ek” ekranın ne kadar fiyata satılacağı. Pek ucuz olmaz herhalde.

Bird Box akımında yeni perde: Gözleri kapalı dövme yaptı. Sonuç…

