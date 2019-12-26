LG’den ücretsiz ekran değişim garantisi

LG, K serisinin yeni telefonları LG K40s ve LG K50s için ‘sağlam’ bir kampanyaya imza attı. Operatör mağazalarından satın alınan LG Türkiye resmi distribütör garantili K40s ve K50s’ler 1 yıllık ücretsiz ekran değişim garantisi ile birlikte satılıyor. 20

Aralık 2019 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında LG K40s ve LG K50s satın alan tüketiciler artık, telefonlarının düşmesi, ekranlarının kırılması gibi endişeleri yaşamayacaklar. LG K40s ve LG K50s sahipleri, 1 yıllık ücretsiz ekran değişim kampanyasının detaylarını buradan öğrenebilirler.

LG K40s ve LG K50s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çekiyor. Sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkan LG K40s ve LG K50s, 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor. Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihazlar, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor.